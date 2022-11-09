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МРОТ и прожиточный минимум в России вырастут

Сегодня, 07:34
Фото: 1MI
В России с 1 января МРОТ и прожиточный минимум станут выше показателя инфляции.

Минимальный размер оплаты труда станет выше по отношению к уровню 1 января 2022 года на 16,9%, а прожиточный минимум — на 13,6%, сообщает РИА «Новости».

То есть и величина прожиточного минимума, и величина МРОТ возрастут выше ожидаемой инфляции, — сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков на заседании с президентом России.

Также он отметил, что для роста заработков работающих трудоспособных жителей страны нужно последовательно увеличивать разницу между МРОТ и прожиточным минимумом.

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Владимир Путин в свою очередь попросил правительство представить ряд новых предложений по ускоренному росту показателя МРОТ.

#Елена Озерова#Экономика#Президент#Мрот#Увеличение#Прожиточный минимум
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