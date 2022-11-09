МРОТ и прожиточный минимум в России вырастут

Минимальный размер оплаты труда станет выше по отношению к уровню 1 января 2022 года на 16,9%, а прожиточный минимум — на 13,6%, сообщает РИА «Новости».
То есть и величина прожиточного минимума, и величина МРОТ возрастут выше ожидаемой инфляции, — сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков на заседании с президентом России.
Также он отметил, что для роста заработков работающих трудоспособных жителей страны нужно последовательно увеличивать разницу между МРОТ и прожиточным минимумом.
Владимир Путин в свою очередь попросил правительство представить ряд новых предложений по ускоренному росту показателя МРОТ.