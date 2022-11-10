Кака поражен игрой бывшего футболиста «Рубина» Кварацхелии

«Этот парень очень хорош. Его игра — приятный сюрприз. Жаль, что он и Холанд не сыграют на чемпионате мира. Всегда удивляют игроки, обладающие фантазией. Такие футболисты, которые находят такие решения, каких не видят другие, имеют большое значение», — сказал бразилец итальянским СМИ.