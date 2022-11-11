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Мобилизованные из Нижнего Тагила начали получать ежемесячные выплаты на СВО

Сегодня, 11:11
Фото: 1MI
Более 200 000 рублей получил мобилизованный житель Нижнего Тагила за службу на СВО. Денежное довольствие сержанту было перечислено 9 ноября.

Общая сумма выплаты складывается из нескольких видов начислений: оклад по воинскому званию (более 6 тысяч) и по воинской должности (более 13 тысяч), районный коэффициент (более 6 тысяч, ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (почти 10 тысяч) , а также ежемесячная социальная выплата мобилизованным (почти 180 тысяч). 

Зарплата пришла частями. Ребята получили кто-то 110, кто-то 114. Ещё другой сержант получил 237 тысяч, — поделилась с TagilCity.ru супруга мобилизованного.

Добавим, так мобилизованным военнослужащим полагается единовременная выплата в 195 тысяч рублей, 158 из которых не облагаются подоходным налогом в 13%. 

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