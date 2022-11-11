Первые призывники отправлены в войска из Свердловской области

Все молодые люди отправлены в части Восточного военного округа. Они будут служить в ВДВ, морской пехоте и сухопутных войсках. Главный военком региона Сергей Чирков рассказал, что средний возраст призывников становится выше, пишет Е1.
Ранее, отметил военком, отправлялись чаще 18-летние, но теперь это молодые люди в возрасте от 20 лет. Это обусловлено тем, что они получают образование. А в ВС РФ уже приходят после. С каждым годом, добавил Чирков, число таких людей растет.
Он также отметил, что ни один из срочников не попадет в зону проведения спецоперации. Туда могут отправиться только те, кто подписал контракт. Также никого не отправят на службу на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской области.