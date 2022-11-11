TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Первые призывники отправлены в войска из Свердловской области

Сегодня, 10:44
Фото: 1MI
Первые солдаты-срочники отправлены на места службы из Свердловской области сегодня 11 ноября. Всего их около 150 человек.

Все молодые люди отправлены в части Восточного военного округа. Они будут служить в ВДВ, морской пехоте и сухопутных войсках. Главный военком региона Сергей Чирков рассказал, что средний возраст призывников становится выше, пишет Е1.

Ранее, отметил военком, отправлялись чаще 18-летние, но теперь это молодые люди в возрасте от 20 лет. Это обусловлено тем, что они получают образование. А в ВС РФ уже приходят после. С каждым годом, добавил Чирков, число таких людей растет.

Он также отметил, что ни один из срочников не попадет в зону проведения спецоперации. Туда могут отправиться только те, кто подписал контракт. Также никого не отправят на службу на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской области.

Куда отправят служить срочников из Свердловской области
Узнать подробнее
#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Военные#Срочники#Призыв#Отправка#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации
8 ноября, 11:43
До 40% подорожали за год продукты в Свердловской области
Вчера, 18:02
Домофон vs дежурство: родители учеников возмущены сбором денег в школе Нижнего Тагила
Сегодня, 09:27
Роспотребнадзор не нашел нарушений после жалоб на дым от свалки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:15
Скончался известный журналист из Нижнего Тагила Рудольф Рабинович
Вчера, 14:30
«Не было сопровождающего»: Прощание с 45-летним ефрейтором из Нижнего Тагила отменено
Сегодня, 09:09