Флаеры с подозрительными приглашениями в частный дом раздают детям в Екатеринбурге

Сразу несколько человек рассказали о том, что их дети получили такие флаеры. Внутри — призыв посетить закрытое мероприятие. Людей завлекают бесплатными угощениями, просмотром кинофильмов и лимонадом.
Со слов жителей Екатеринбурга, вечеринки проводятся еженедельно. Свердловчан уже звали на вечер песен, в клуб анонимных алкоголиков и на концерт музыкальной группы.
Очевидец сообщил Е1, что его ребёнок получил буклет от девушки-промоутера, которая оказалась немногословна. Родители беспокоятся: никто не знает, что происходит за дверьми частного дома.