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Флаеры с подозрительными приглашениями в частный дом раздают детям в Екатеринбурге

Сегодня, 06:23
Фото: 1MI

В Екатеринбурге детям раздают флаеры на вечеринку в частном доме

Детям и взрослым в Екатеринбурге молчаливые промоутеры раздают листовки, на которых приглашают посетить мероприятие в частном доме. Родители обеспокоены: вечеринки выглядят подозрительно.

Сразу несколько человек рассказали о том, что их дети получили такие флаеры. Внутри — призыв посетить закрытое мероприятие. Людей завлекают бесплатными угощениями, просмотром кинофильмов и лимонадом.

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Со слов жителей Екатеринбурга, вечеринки проводятся еженедельно. Свердловчан уже звали на вечер песен, в клуб анонимных алкоголиков и на концерт музыкальной группы.

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Очевидец сообщил Е1, что его ребёнок получил буклет от девушки-промоутера, которая оказалась немногословна. Родители беспокоятся: никто не знает, что происходит за дверьми частного дома.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Дети#Вечеринка#Листовки
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