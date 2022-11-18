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Груднички поучаствовали в забеге в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:02
Фото: 1MI
В забеге в ползунках поучаствовали грудные дети из Нижнего Тагила. Соревнования «Крошка-ГТОшка» для них состоялись в ФОК «Пезидентский» 18 ноября.

Малыши преодолевали дистанцию ползком. А для их родителей были организованы полноценные забеги. Об этом рассказал руководитель ФОКа Александр Долгоруков.

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Фото: Александр Долгоруков

Всего в конкурсных мероприятиях поучаствовали 174 семьи. По результату соревнований были определены победители.

Поздравляем всех победителей и участников с первыми «серьезными» соревнованиями, - написал Александр Долгоруков.

Ранее сообщалось о 14-летней спортсменке из Екатеринбурга Злате Тереховой, стала серебряным призером Первенства России по настольному теннису. Спортсменка из Екатеринбурга выступала против теннисисток возрастом до 22 лет.

#Елена Озерова#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Груднички#Дети#Эксклюзив
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