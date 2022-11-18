Груднички поучаствовали в забеге в Нижнем Тагиле

Малыши преодолевали дистанцию ползком. А для их родителей были организованы полноценные забеги. Об этом рассказал руководитель ФОКа Александр Долгоруков.
Всего в конкурсных мероприятиях поучаствовали 174 семьи. По результату соревнований были определены победители.
Поздравляем всех победителей и участников с первыми «серьезными» соревнованиями, - написал Александр Долгоруков.
Ранее сообщалось о 14-летней спортсменке из Екатеринбурга Злате Тереховой, стала серебряным призером Первенства России по настольному теннису. Спортсменка из Екатеринбурга выступала против теннисисток возрастом до 22 лет.