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«Рифей» запускает акцию по списанию пени за просроченные платежи свердловчан

Сегодня, 08:06
Фото: 1MI
Социальную акцию «Новый год без забот» запускает региональный оператор «Рифей» для жителей Свердловской области. Всем потребителям, погасившим задолженность по оплате услуги обращения с ТКО, автоматически спишут начисленные пени.

Акция по списанию пени от регионального оператора «Рифей» продлится с 1 по 31 декабря. Единственное исключение — проценты не спишут по долгам, которые взыскивают в судебном порядке.

Мы понимаем, что некоторые жители севера Свердловской области по объективным причинам столкнулись с трудностями, помешавшими ранее своевременно оплачивать коммунальную услугу. Социальная акция направлена, в первую очередь, на людей, которые остаются добросовестными плательщиками. Таким потребителям мы готовы пойти навстречу и не предъявлять претензии из-за несвоевременной оплаты, если основная задолженность будет погашена, — отметил исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.
Фото: пресс-служба компании "Рифей"

Все подробности акции можно узнать на сайте регоператора или по телефону горячей линии 8-800-250-32-42. 

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#Свердловская область#Общество#Рифей#ТКО#Долги#Пени#Ульяна Савина
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