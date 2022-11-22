«Рифей» запускает акцию по списанию пени за просроченные платежи свердловчан

Акция по списанию пени от регионального оператора «Рифей» продлится с 1 по 31 декабря. Единственное исключение — проценты не спишут по долгам, которые взыскивают в судебном порядке.
Мы понимаем, что некоторые жители севера Свердловской области по объективным причинам столкнулись с трудностями, помешавшими ранее своевременно оплачивать коммунальную услугу. Социальная акция направлена, в первую очередь, на людей, которые остаются добросовестными плательщиками. Таким потребителям мы готовы пойти навстречу и не предъявлять претензии из-за несвоевременной оплаты, если основная задолженность будет погашена, — отметил исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.
Все подробности акции можно узнать на сайте регоператора или по телефону горячей линии 8-800-250-32-42.