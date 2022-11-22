Шандалович: Дети-сироты в Карелии получают сертификаты на приобретение жилья

Как напомнил Элиссан Шандалович, закон о сертификатах на жилье для детей-сирот в возрасте от 23 лет вступил в силу в Карелии с 2022 года. В соответствии с ним на приобретение жилого помещения предоставляется единовременная денежная выплата. Ее сумма рассчитывается с учетом общей площади жилья в 18 квадратных метров и среднерыночной стоимости 1 квадратного метра по Карелии. Если в I квартале сертификат предоставляли на 1 миллион 113 тысяч рублей, то в данный момент это уже 1 миллион 577 тысяч рублей. Наибольшее количество заявлений на выплату поступило из Муезерского и Прионежского районов, пишет karelinform.ru.