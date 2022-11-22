Шандалович: Дети-сироты в Карелии получают сертификаты на приобретение жилья

Как напомнил Элиссан Шандалович, закон о сертификатах на жилье для детей-сирот в возрасте от 23 лет вступил в силу в Карелии с 2022 года. В соответствии с ним на приобретение жилого помещения предоставляется единовременная денежная выплата. Ее сумма рассчитывается с учетом общей площади жилья в 18 квадратных метров и среднерыночной стоимости 1 квадратного метра по Карелии. Если в I квартале сертификат предоставляли на 1 миллион 113 тысяч рублей, то в данный момент это уже 1 миллион 577 тысяч рублей. Наибольшее количество заявлений на выплату поступило из Муезерского и Прионежского районов, пишет karelinform.ru.
“В декабре планируем внести в данный закон изменения, которые расширят возможности решения жилищного вопроса для детей-сирот. Будет продлен срок действия сертификата с 5 месяцев до 1 года, а возраст для его получения снизится до 22 лет”, – отметил Шандалович.
Согласно ранее сделанному сообщению Министерством социальной защиты Республики Карелии, в регионе живет свыше 1800 детей-сирот, 1690 из них воспитываются в семьях и 166 проживают в организациях. Ввиду сложившейся экономической обстановки, повышения цен, множественных обращений граждан, в семьях которых воспитываются дети-сироты, сумму выплат повысили на 15% – на содержание каждого ребенка для опекуна-попечителя, приемной семьи, патронатного воспитателя. Данный размер выплат не менялся с 2013 года.
Предоставление жилья детям-сиротам – важная мера поддержки. В этом году из бюджета на нее выделили порядка 180 млн рублей. Дополнительно приняли решение предоставить денежную выплату для оплаты первоначального взноса по ипотеке. Сумма выплаты составляет 300 тысяч рублей, но не более 50% от первоначального взноса.
Сейчас в Карелии дети-сироты могут рассчитывать и на помощь в соответствии с социальным контрактом. Это деньги на погашение задолженности за жилье и коммунальные услуги, ремонт жилых помещений, который является собственностью граждан. Выплата производится в сумме величины прожиточного минимума для трудоспособных граждан, установленной в целом по Карелии на год, на период до полугода.
Следует подчеркнуть, что с 1 января этого года в соответствии с законодательством Карелии, дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей, каждый месяц получают денежную выплату на личные нужды в размере 1000 рублей – так называемые “карманные деньги”. Цель новой меры поддержки – воспитание у детей финансовой грамотности.