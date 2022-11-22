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В России предложили отменить аборты по ОМС

Сегодня, 11:23
Фото: 1MI
В Госдуме РФ хотят запретить делать аборты по полису ОМС. После этого некоторые женщины, которые финансово не могут позволить себе платную медицину, не смогут прервать беременность.

Законопроект анонсировал парламентарий Госдумы Виталий Милонов. Он рассчитывает, что уже во время осенней сессии законопроект примут, пишут «Новые известия».

Против такого нововведения выступила председатель комитета по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина.

Отмечается, что в РФ смерть от абортов составляет 25% от всего показателя материнской смертности. Как считает президент Российского общества акушеров и гинекологов Владимир Серов, если бы в обществе были нормальные на то условия, женщины бы чаще рожали. Поэтому он убежден, что обвинять женщину в аборте – не вполне справедливо. Нина Останина с ним солидарна.

С какой стати аборт должны выводить из ОМС? Ведь женщина работает и отчисляет деньги в фонд ОМС, - сказала Нина Останина.

Также она добавила, что в настоящий момент проходит спецоперация, и в этот непростой период оставить женщин один на один с их проблемами – решение неверное.

На аборты идут чаще от безысходного материального положения. Если бы инициаторы этого закона предложили женщинам господдержку, тогда можно было спрашивать женщин: почему вы не хотите рожать? – добавила Нина Останина.

Отмечается, что к настоящему моменту аборты запрещены в Сальвадоре, Никарагуа, Чили, на Мальте, на Филиппинах. Известно, что в марте 2018 года в Польше толпы людей вышли на центральные улицы, чтобы выразить протест против решений властей о запрете абортов.

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Также существуют исследования, которые говорят о том, что запрет абортов приводил к увеличению показателя подростковой преступности. А опросы мнения общественности также говорят о том, что общество не желает такого запрета. По данным ВЦИОМ 72% респондентов считают, что запрещать аборты нельзя.

#Елена Озерова#Общество#Аборты#Запретабортов#Законопроект
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