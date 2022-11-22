В России предложили отменить аборты по ОМС

Отмечается, что в РФ смерть от абортов составляет 25% от всего показателя материнской смертности. Как считает президент Российского общества акушеров и гинекологов Владимир Серов, если бы в обществе были нормальные на то условия, женщины бы чаще рожали. Поэтому он убежден, что обвинять женщину в аборте – не вполне справедливо. Нина Останина с ним солидарна.