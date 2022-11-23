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У свердловских мужчин собирают ДНК для поимки убийцы сотрудницы полиции

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI
В Свердловской области у мужчин собирают ДНК. Это необходимо для того, чтобы определить, кто убил сотрудницу полиции, 31-летнюю Эльвиру Муфазалову.

Убийство произошло в поселке Первомайский Нижнесергинского района. Труп старшего лейтенанта был обнаружен в ночь на 30 апреля у реки Бисерть. Там женщина рыбачила. Известно, что кто-то забил женщину до смерти.

Сразу после ЧП правоохранители задержали юношу, опекуном которого Эльвира являлась, это 21-летний Анатолий Хлызов. Но через четыре месяца парня отпустили на свободу. Уголовное дело расследуется по 105 УК «Убийство».

При этом на теле убитой было обнаружено мужское ДНК, сообщает «КП-Екатеринбург». Теперь у мужчин, проживающих рядом с местностью, где произошло убийство, для анализа берут слюну. Ранее семья погибших анонсировала, что заплатит полмиллиона рублей тому, кто поможет в расследовании этого дела.

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Правоохранители полагают, что убийство злоумышленник мог совершить на почве бытовой ссоры.

#Криминал#Новости УрФО#Убийство#Полиция#ДНК#Мужчины#Елена Озерова
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