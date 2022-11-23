У свердловских мужчин собирают ДНК для поимки убийцы сотрудницы полиции

При этом на теле убитой было обнаружено мужское ДНК, сообщает «КП-Екатеринбург». Теперь у мужчин, проживающих рядом с местностью, где произошло убийство, для анализа берут слюну. Ранее семья погибших анонсировала, что заплатит полмиллиона рублей тому, кто поможет в расследовании этого дела.