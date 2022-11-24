МТС анонсировал переход на собственную технологическую платформу The Platform

Также в планах мобильного оператора - в четыре раза ускорить вывод новых продуктов на рынок и в три раза снизить простои бизнеса из-за технологических перебоев.



Сейчас все экосистемы МТС уже используют компоненты The Platform. К следующему году более 40% продуктов и систем мобильного оператора появятся на платформе. Свыше 300 продуктовых команд экосистемы МТС получили единый доступ к инфраструктуре, базам данных, интеграциям по всем ключевым продуктам экосистемы.