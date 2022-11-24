TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

МТС анонсировал переход на собственную технологическую платформу The Platform

Сегодня, 09:29
Фото: 1MI
Мобильный оператор МТС переходит на технологическую платформу The Platform, объединяющую все сквозные ИТ-решения экосистемы МТС.

Благодаря этому, будут сокращены затраты на разработку и сэкономлены свыше 1 млрд рублей до конца 2022 года. Прибыть от внедрения платформы в будущем году составит, предположительно, около 10 млрд рублей.

При помощи The Platform можно будет оперативно создавать и масштабировать сервисы любой сложности. Благодаря нововведению, ИТ-специалисты будут освобождены от рутинных задач.

В итоге до 30% ресурсов продуктовых команд будет освобождено за счет сокращения непрофильной нагрузки. Уменьшится общее время на разработку сервисов, а эффективность каждого сотрудника в отдельности повышается.

Также в планах мобильного оператора - в четыре раза ускорить вывод новых продуктов на рынок и в три раза снизить простои бизнеса из-за технологических перебоев.

Сейчас все экосистемы МТС уже используют компоненты The Platform. К следующему году более 40% продуктов и систем мобильного оператора появятся на платформе. Свыше 300 продуктовых команд экосистемы МТС получили единый доступ к инфраструктуре, базам данных, интеграциям по всем ключевым продуктам экосистемы.

Бизнес-платформы в системе оптимизируют процесс построения каталогов сервисов компании, формируют предложения, управляют персонализацией и ценообразованием.

С одной стороны, наша платформа призвана минимизировать скорость вывода на рынок продуктов и услуг, с другой — обеспечивать синергию внутри экосистемы. В перспективе The Platform может стать масштабируемым продуктом для внешнего рынка, — сказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

LjN8KRUD2

#Елена Озерова#Общество#МТС#Система#Нововведение#Сервисы
Подпишитесь
Число вакансий на предприятиях в Нижнем Тагиле выросло после мобилизации
Сегодня, 08:45
Новая установка охлаждения газа на ЕВРАЗ НТМК снизит выбросы в Тагиле только на 0,27%
Сегодня, 08:00
Спад смертности на 15% прогнозируется в Нижнем Тагиле к 2025 году
Вчера, 14:30
Омбудсмен Свердловской области: «Поберегите ребят, не звоните в окопы»
Сегодня, 06:46
Судебное дело принципа: УК судится с жильцами дома в Нижнем Тагиле из-за 48 рублей
Вчера, 10:39
Роспотребнадзор обнаружил фальсификацию «молочки» и мяса в Свердловской области
Сегодня, 01:31