МТС анонсировал переход на собственную технологическую платформу The Platform

Благодаря этому, будут сокращены затраты на разработку и сэкономлены свыше 1 млрд рублей до конца 2022 года. Прибыть от внедрения платформы в будущем году составит, предположительно, около 10 млрд рублей.
При помощи The Platform можно будет оперативно создавать и масштабировать сервисы любой сложности. Благодаря нововведению, ИТ-специалисты будут освобождены от рутинных задач.
В итоге до 30% ресурсов продуктовых команд будет освобождено за счет сокращения непрофильной нагрузки. Уменьшится общее время на разработку сервисов, а эффективность каждого сотрудника в отдельности повышается.
Также в планах мобильного оператора - в четыре раза ускорить вывод новых продуктов на рынок и в три раза снизить простои бизнеса из-за технологических перебоев.
Сейчас все экосистемы МТС уже используют компоненты The Platform. К следующему году более 40% продуктов и систем мобильного оператора появятся на платформе. Свыше 300 продуктовых команд экосистемы МТС получили единый доступ к инфраструктуре, базам данных, интеграциям по всем ключевым продуктам экосистемы.
Бизнес-платформы в системе оптимизируют процесс построения каталогов сервисов компании, формируют предложения, управляют персонализацией и ценообразованием.
С одной стороны, наша платформа призвана минимизировать скорость вывода на рынок продуктов и услуг, с другой — обеспечивать синергию внутри экосистемы. В перспективе The Platform может стать масштабируемым продуктом для внешнего рынка, — сказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
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