ПСБ предоставил бизнесу возможность бесконтактного приема платежей

Сервис бесконтактного приема платежей с помощью системы быстрых платежей востребован клиентами в Екатеринбурге: с октября с помощью смартфонов производится каждый третий бесконтактный платеж. В первую очередь новым функционалом заинтересовались рестораны, салоны красоты, медицинские клиники и автосалоны. Клиенты ПСБ уверены, что за новыми возможностями приема оплаты – будущее. Одним из преимуществ технологии является снижение комиссий за эквайринг. Так, ставка по торговому эквайрингу составляет 1,8-2,2%, а при использовании бесконтактных платежей через в СБП – 0,7% (или 0,4% для отдельных видов услуг). Кроме того, до конца 2022 года НСПК возвращает эту комиссию клиентам малого и среднего бизнеса, включенным в перечень малых предприятий.