Председатель Госдумы Володин отметил самые важные из принятых в ноябре законов

Володин отметил: важно, что свыше трети бюджета в следующем году направят на социальные расходы. Обеспечена поддержка военных, принимающих участие в СВО, а также их семей. Найдены дополнительные средства на развитие села, дорожной и транспортной инфраструктуры в регионах, городского общественного транспорта и основных отраслей экономики.