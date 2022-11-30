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Председатель Госдумы Володин отметил самые важные из принятых в ноябре законов

Сегодня, 19:11
Фото: 1MI
Вячеслав Володин, председатель Государственной думы, перечислил самые важные законы, принятые депутатами в ноябре. Володин также назвал парламентариев и комитеты, которые работали наиболее активно в этом месяце.

К самым важным Володин отнес закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, пишет dumatv.ru. «Этот бюджет — самый сложный за последние годы: санкции, развитие мировой экономики практически невозможно спрогнозировать. Задача при подготовке бюджета в таких условиях — предусмотреть его гибкость и одновременно надежность», — подчеркнул председатель ГД. 

 

Володин отметил: важно, что свыше трети бюджета в следующем году направят на социальные расходы. Обеспечена поддержка военных, принимающих участие в СВО, а также их семей. Найдены дополнительные средства на развитие села, дорожной и транспортной инфраструктуры в регионах, городского общественного транспорта и основных отраслей экономики.

 

Особо Вячеслав Володин выделил деятельность комитета Госдумы по бюджету и налогам — за работу над пакетом бюджетных законопроектов.

 

В числе наиболее активных депутатов в зале пленарных заседаний в ноябре спикер Госдумы отметил представителя фракции «Единая Россия» Александра Хинштейна, КПРФ — Сергея Гаврилова, ЛДПР — Владимира Сипягина, «Справедливая Россия — За правду» Анатолия Аксакова, «Новые люди» — Антона Ткачева.

#Политика
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