Председатель Госдумы Володин отметил самые важные из принятых в ноябре законов

К самым важным Володин отнес закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, пишет dumatv.ru. «Этот бюджет — самый сложный за последние годы: санкции, развитие мировой экономики практически невозможно спрогнозировать. Задача при подготовке бюджета в таких условиях — предусмотреть его гибкость и одновременно надежность», — подчеркнул председатель ГД.
Володин отметил: важно, что свыше трети бюджета в следующем году направят на социальные расходы. Обеспечена поддержка военных, принимающих участие в СВО, а также их семей. Найдены дополнительные средства на развитие села, дорожной и транспортной инфраструктуры в регионах, городского общественного транспорта и основных отраслей экономики.
Особо Вячеслав Володин выделил деятельность комитета Госдумы по бюджету и налогам — за работу над пакетом бюджетных законопроектов.
В числе наиболее активных депутатов в зале пленарных заседаний в ноябре спикер Госдумы отметил представителя фракции «Единая Россия» Александра Хинштейна, КПРФ — Сергея Гаврилова, ЛДПР — Владимира Сипягина, «Справедливая Россия — За правду» Анатолия Аксакова, «Новые люди» — Антона Ткачева.