Сенаторами согласован закон о бюджете Федерального фонда ОМС

В 2023 году бюджет фонда предположительно принесет доход в размере 3,135 триллиона рублей, в 2024 году — 3,366 триллиона, в 2025 году — 3,592 триллиона. В свою очередь, расходы достигнут 3,219 триллиона, 3,434 триллиона и 3,612 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета ФОМС в бюджете на три года составит: в 2023 году — 83,9 миллиарда рублей, в 2024 году — 67,7 миллиарда, в 2025 году — 20,1 миллиарда. Дефицит компенсируют переходящие остатки средств.