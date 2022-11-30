Сенаторами согласован закон о бюджете Федерального фонда ОМС

В 2023 году бюджет фонда предположительно принесет доход в размере 3,135 триллиона рублей, в 2024 году — 3,366 триллиона, в 2025 году — 3,592 триллиона. В свою очередь, расходы достигнут 3,219 триллиона, 3,434 триллиона и 3,612 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета ФОМС в бюджете на три года составит: в 2023 году — 83,9 миллиарда рублей, в 2024 году — 67,7 миллиарда, в 2025 году — 20,1 миллиарда. Дефицит компенсируют переходящие остатки средств.
Ключевым источником доходов фонда станут страховые взносы на ОМС, доля которых в 2023 году достигнет 85,7%, в 2024 году — 86,1%, в 2025 году — 86,4%. Трансферты из федерального бюджета запланированы в размере 429,4 миллиарда рублей в 2023 году, 448 миллиардов в 2024 году и 463,5 миллиарда в 2025 году. Об этом пишет 1prime.
Также из бюджета ФОМС планируется выделение субвенции в бюджеты территориальных фондов. Эти средства пойдут на оплату базовой программы ОМС. Их этих средств в 2023 году будет потрачено 2,747 триллиона рублей, в 2024 году — 2,945 триллиона, в 2025 году — 3,107 триллиона. Как заявил председатель ФОМС Илья Баланин, субвенции выделяются для исполнения указов президента, касающихся зарплат медработников, а также на организацию диспансеризации и медреабилитации застрахованных пациентов.
На предоставление медпомощи, включенной в базовую программу ОМС, государственные организации получат 163,6 миллиарда рублей в 2023 году, 172,6 миллиарда — в 2024 году, 182,1 миллиарда — в 2025 году. На высокотехнологичную медпомощь, не включенную в основную программу ОМС, будет выделено 120,3 миллиарда, 126,5 миллиарда и 132,8 миллиарда рублей соответственно.
Также фонд запланировал предоставление межбюджетных трансфертов Фонду пенсионного и социального страхования. Эти средства пойдут на финансирование медпомощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовой период и на профилактические медосмотры детей в возрасте до года.