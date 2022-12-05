ПСБ и АСКАО договорились о взаимодействии в финансовой и инвестиционной сферах

АСКАО — одно из крупнейших некоммерческих строительных объединений в России, оно включает 96 инжиниринговых, подрядных, проектных и машиностроительных организаций, участвующих в сооружении объектов использования атомной энергии и крупных промышленных объектов в России и за рубежом. Среди реализуемых ими масштабных проектов — строительство АЭС в России, Китае, Индии. Обладая обширным практическим опытом работы с крупными промышленными предприятиями, ПСБ выступит надежным партнером Ассоциации и предоставит ее членам доступ к широкой линейке современных банковских продуктов и сервисов, включая проектное финансирование в сфере капитального строительства ГК «Росатом», — прокомментировала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.