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ПСБ и АСКАО договорились о взаимодействии в финансовой и инвестиционной сферах

Сегодня, 04:58
Фото: 1MI
ПСБ и Ассоциация организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО) подписали соглашение о взаимодействии, направленное на сотрудничество сторон в финансово-кредитной сфере, в том числе в рамках реализации инвестиционных программ ГК «Росатом».

Взаимодействие сторон предусматривает предоставление членам АСКАО широкого спектра высококачественных банковских услуг, финансовой и нефинансовой поддержки организаций, задействованных в реализации проектов развития крупной государственной промышленной и энергетической инфраструктуры. ПСБ и АСКАО будут также расширять сотрудничество в инвестиционной сфере, изучат возможности увеличения инвестиционного потенциала членов АСКАО, а также рассмотрят реализацию совместных научных и социальных проектов. 

ПСБ, в частности, примет участие в развитии схемы консорциума реализации проектов капитального строительства ГК «Росатом» и выступит в качестве банка-партнера.

АСКАО — одно из крупнейших некоммерческих строительных объединений в России, оно включает 96 инжиниринговых, подрядных, проектных и машиностроительных организаций, участвующих в сооружении объектов использования атомной энергии и крупных промышленных объектов в России и за рубежом. Среди реализуемых ими масштабных проектов — строительство АЭС в России, Китае, Индии. Обладая обширным практическим опытом работы с крупными промышленными предприятиями, ПСБ выступит надежным партнером Ассоциации и предоставит ее членам доступ к широкой линейке современных банковских продуктов и сервисов, включая проектное финансирование в сфере капитального строительства ГК «Росатом», — прокомментировала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. 
ПСБ является одним из ведущих банков страны. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и эффективным, оно откроет новые возможности членам ассоциации успешно реализовать масштабные проекты ГК «Росатом», а также решить другие важнейшие стратегические задачи, — отметил Геннадий Сахаров, президент АСКАО, директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом».

Реклама: ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», https://www.psbank.ru/

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#Ульяна Савина#Экономика#Промсвязьбанк#Росатом#Новости УрФО
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