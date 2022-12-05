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Врач рассказала, какие заболевания сопровождаются постоянной сонливостью

Сегодня, 12:23
По словам врача-невролога Марины Ворониной, наличие дневной сонливости иногда говорит о том, что у человека может развиться диабет. Либо может присутствовать анемия (дефицит железа). Или в организме не хватает витаминов D, B1 — В12.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на медика, сон сопровождает изнурительную физическую активность. Это может быть тяжелая тренировка в спортзале, сильный стресс. Или же у человека не в порядке щитовидная железа, есть онкологическое заболевание, сердечная недостаточность и ишемия.

По ее словам, речь идет не о банальном зевании, а о настоящем «снотворном», когда человеку постоянно хочется прилечь на часок, а то и на пару. Если этому не предшествовала бессонная ночь, когда человек лег и встал, что называется, сегодня — например, он смотрел футбол, был на свидании, вечеринке, готовился к сессии, значит, нужно проверить щитовидную железу, сдать кровь на сахар, посетить кардиолога, поменять рацион. Возможно, дело в недостатке витаминов D и группы B.

Если человек нормально спит по восемь часов, его не должно клонить в сон днем.

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