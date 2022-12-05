Врач рассказала, какие заболевания сопровождаются постоянной сонливостью

По ее словам, речь идет не о банальном зевании, а о настоящем «снотворном», когда человеку постоянно хочется прилечь на часок, а то и на пару. Если этому не предшествовала бессонная ночь, когда человек лег и встал, что называется, сегодня — например, он смотрел футбол, был на свидании, вечеринке, готовился к сессии, значит, нужно проверить щитовидную железу, сдать кровь на сахар, посетить кардиолога, поменять рацион. Возможно, дело в недостатке витаминов D и группы B.