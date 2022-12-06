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Стала известна дальнейшая судьба Треуховского особняка в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:05
Фото: 1MI
Власти Свердловской области определили судьбу Треуховского особняка, который находится на улице Кирова, 21 в Нижнем Тагиле.

Уже определен перечень работ по сохранению объекта культурного наследия, пишет «Реальный Тагил» со ссылкой на департамент информационной политики. Все работы планируют завершить до 2026 года.

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Ранее администрация разместила аукцион на разработку научно-проектной документации по сохранению дома Треуховых. За это муниципалитет предлагал 2,5 млн рублей. Разработкой будет заниматься ООО «Градпроект» из Санкт-Петербурга.

Напомним, что особняк был построен в период с 1910 по 1913 годы, неизвестным архитектором. Усадьба была возведена в стиле модерн. Сперва особняк был огражден забором, за которым находились двор и сад. Владелец здания — Андрей Иванович Треухов был известным предпринимателем в Нижнем Тагиле.

В 1924 году в здании открылся Государственный банк СССР. В 30-е годы здесь разместился Промбанк. А в советсткие годы в доме располагалось музыкальное училище. 

#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Особняк#Здание#Ремонт
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