Стала известна дальнейшая судьба Треуховского особняка в Нижнем Тагиле

Уже определен перечень работ по сохранению объекта культурного наследия, пишет «Реальный Тагил» со ссылкой на департамент информационной политики. Все работы планируют завершить до 2026 года.
Ранее администрация разместила аукцион на разработку научно-проектной документации по сохранению дома Треуховых. За это муниципалитет предлагал 2,5 млн рублей. Разработкой будет заниматься ООО «Градпроект» из Санкт-Петербурга.
Напомним, что особняк был построен в период с 1910 по 1913 годы, неизвестным архитектором. Усадьба была возведена в стиле модерн. Сперва особняк был огражден забором, за которым находились двор и сад. Владелец здания — Андрей Иванович Треухов был известным предпринимателем в Нижнем Тагиле.
В 1924 году в здании открылся Государственный банк СССР. В 30-е годы здесь разместился Промбанк. А в советсткие годы в доме располагалось музыкальное училище.