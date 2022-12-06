Стала известна дальнейшая судьба Треуховского особняка в Нижнем Тагиле

Напомним, что особняк был построен в период с 1910 по 1913 годы, неизвестным архитектором. Усадьба была возведена в стиле модерн. Сперва особняк был огражден забором, за которым находились двор и сад. Владелец здания — Андрей Иванович Треухов был известным предпринимателем в Нижнем Тагиле.

В 1924 году в здании открылся Государственный банк СССР. В 30-е годы здесь разместился Промбанк. А в советсткие годы в доме располагалось музыкальное училище.