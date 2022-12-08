Глава Подмосковья пообещал оказать поддержку участникам СВО, находящимся в госпитале

Губернатор Подмосковья обратился к сотрудникам госпиталя и бойцам со словами благодарности. Он постарался выяснить, что беспокоит военнослужащих и их семьи, какие у них есть вопросы, и выразил готовность к беседе на любые темы, включая не только вопросы лечения и реабилитации, но и бытовые проблемы, с которыми, возможно, сталкиваются семьи.