Глава Подмосковья пообещал оказать поддержку участникам СВО, находящимся в госпитале

Военнослужащие, принимавшие участие в СВО на Украине, тоже проходят лечение в этом госпитале. Некоторые из них вернутся в строй, а некоторые будут направлены на реабилитацию. Об этом пишет newizv.ru.
Губернатор Подмосковья обратился к сотрудникам госпиталя и бойцам со словами благодарности. Он постарался выяснить, что беспокоит военнослужащих и их семьи, какие у них есть вопросы, и выразил готовность к беседе на любые темы, включая не только вопросы лечения и реабилитации, но и бытовые проблемы, с которыми, возможно, сталкиваются семьи.
Артем, один из мобилизованных жителей Балашихи, получает в госпитале врачебную помощь после ранения. Он попросил помочь отремонтировать крышу в доме его матери.
Василий из Лыткарина — еще один боец, проходящий лечение после серьезного ранения, — сообщил, что уже оформил все положенные льготы на своих пятерых детей. Военнослужащий рассказал о бесплатном посещении детского сада, а также о бесплатном питании в школе.
О помощи с возвратом документов, оставшихся на передовой, попросил Виктор, житель Люберец, который уже два раза побывал в зоне СВО и получил ранение.
Другие бойцы тоже сообщили о своих проблемах и задали ряд вопросов. Губернатор пообещал, что до конца недели встретиться с военным комиссаром Московской области и обсудит эти задачи.
Отметим, что медучреждение включает 28 штатных лечебно-диагностических отделений и кабинетов. Здесь работают хирурги, терапевты, диагносты и врачи иных специальностей. Всего в штате госпиталя более 300 медицинских работников, из которых более 60-ти врачи. В каждом отделении оборудованы двух- и трехместные палаты повышенной комфортности.
По словам Ирины Кубышкиной, старшей медсестры отделения неотложной хирургии, пациенты в основном довольны условиями и отношением персонала. «Даже письма благодарности пишут», — делится медсестра.