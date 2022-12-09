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Екатеринбург и Бишкек стали городами-побратимами

Сегодня, 11:35
Фото: 1MI
У Екатеринбурга появился новый город-побратим. Им стал Бишкек – столица Кыргызстана.

Побратимство произошло после 26 лет партнерских отношений – 1996 года, сообщает telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга». Таким образом, у Екатеринбурга появился уже пятый город-побратим.

Глава города Алексей Орлов в торжественной обстановке подписал документ о побратимстве. Также он отметил, что 26 лет — это значительный срок для сотрудничества между городами.

Напомним, что в середине лета власти Екатеринбурга установили побратимские отношения с Минском. Среди других братских городов уральской столицы - Крань, китайский Гуанчжоу и южнокорейский Инчон.

У Нижнего Тагила появится город-побратим в Республике Беларусь
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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Бишкек#Екатеринбург#Города-побратимы
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