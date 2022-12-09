Екатеринбург и Бишкек стали городами-побратимами

Побратимство произошло после 26 лет партнерских отношений – 1996 года, сообщает telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга». Таким образом, у Екатеринбурга появился уже пятый город-побратим.
Глава города Алексей Орлов в торжественной обстановке подписал документ о побратимстве. Также он отметил, что 26 лет — это значительный срок для сотрудничества между городами.
Напомним, что в середине лета власти Екатеринбурга установили побратимские отношения с Минском. Среди других братских городов уральской столицы - Крань, китайский Гуанчжоу и южнокорейский Инчон.