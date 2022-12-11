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Теплая, снежная и ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:08
Фото: 1MI
Обильный снегопад ожидается в Нижнем Тагиле на следующей неделе. Также в некоторые дни может быть ветрено.

В понедельник, 12 января, в городе ожидается до -4 градусов днем и -6 ночью. Скорость ветра может достигнуть 16 метров в секунду. Во вторник. 13 декабря, в дневное время будет до -5 градусов, а ветер может усилиться до 19 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.

В среду, 14 декабря, снегопадов не ожидается, однако может похолодать до -8 градусов. Ветер может достичь 20 метров в секунду. В четверг, 15 декабря, ожидается небольшой снег и до -7 градусов. В пятницу станет теплее до -1 градуса.

В выходные ожидается -5…-1 градус. Порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду.

#Елена Озерова#Природа#Нижний Тагил#Погода#Прогноз погоды
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