В понедельник, 12 января, в городе ожидается до -4 градусов днем и -6 ночью. Скорость ветра может достигнуть 16 метров в секунду. Во вторник. 13 декабря, в дневное время будет до -5 градусов, а ветер может усилиться до 19 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
В среду, 14 декабря, снегопадов не ожидается, однако может похолодать до -8 градусов. Ветер может достичь 20 метров в секунду. В четверг, 15 декабря, ожидается небольшой снег и до -7 градусов. В пятницу станет теплее до -1 градуса.
В выходные ожидается -5…-1 градус. Порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду.