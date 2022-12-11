В понедельник, 12 января, в городе ожидается до -4 градусов днем и -6 ночью. Скорость ветра может достигнуть 16 метров в секунду. Во вторник. 13 декабря, в дневное время будет до -5 градусов, а ветер может усилиться до 19 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.