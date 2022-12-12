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Губернатор Воробьев: В Подмосковье льготы будут действовать для всех участников СВО

Сегодня, 18:06
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Предоставленные ранее семьям мобилизованных и добровольцев льготы теперь будут распространяться и на семьи кадровых военнослужащих. Это касается служащих по контракту или от Росгвардии, члены семей которых имеют прописку в Подмосковье.

На территории Московской области расположено большое количество воинских подразделений. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, отметив, что главы множества подмосковных семей выполняют в эти сложные времена свой воинский долг. Региональные власти своевременно осуществили мероприятия по выплатам и обеспечению военнослужащих снаряжением. Однако на встрече с офицерскими женами представители власти выяснили, что льготы, предназначенные для семей мобилизованных (на внеочередное зачисление и освобождение от оплаты детсадов, школьного питания, кружков) не распространяются на кадровых военных. Эту ситуацию решили срочно исправить. Каждая семья военнослужащих из Подмосковья сможет получить эту дополнительную помощь. 

Кроме того, глава Московской области отметил важность встреч с населением и большое количество положительных отзывов об их результатах. 

 

Родители детей дошкольного возраста из семей кадровых военных ВС РФ освобождаются от платы за детсад, а их дети могут быть зачислены в сад без очереди. Школьники будут обеспечены бесплатным питанием и получат возможность бесплатно посещать секции, кружки и группы продленного дня. Студентам колледжей Московской области также не нужно будет платить за обеды. Об этом информируют Новые Известия.  

 

 

Получить консультации и прочие виды помощи семьи военных, проходящих службу в зоне проведения СВО, могут, обратившись в один из 60 центров помощи семьям мобилизованных. Ближайший центр можно выбрать здесь. Учреждения открыты в каждом муниципалитете Подмосковья.

 

В центрах трудятся психологи, юристы, соцработники и волонтеры. Обратившиеся к ним жители региона бесплатно получат доступ к широкому спектру услуг — от психологических и юридических консультаций до помощи в оформлении необходимых документов. Здесь объяснят, как устроить ребенка в детский сад без очереди, и расскажут, какие меры поддержки положены семье и как их получить.

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