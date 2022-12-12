Губернатор Воробьев: В Подмосковье льготы будут действовать для всех участников СВО

На территории Московской области расположено большое количество воинских подразделений. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, отметив, что главы множества подмосковных семей выполняют в эти сложные времена свой воинский долг. Региональные власти своевременно осуществили мероприятия по выплатам и обеспечению военнослужащих снаряжением. Однако на встрече с офицерскими женами представители власти выяснили, что льготы, предназначенные для семей мобилизованных (на внеочередное зачисление и освобождение от оплаты детсадов, школьного питания, кружков) не распространяются на кадровых военных. Эту ситуацию решили срочно исправить. Каждая семья военнослужащих из Подмосковья сможет получить эту дополнительную помощь.