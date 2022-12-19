На цифровой платформе МСП бизнес получит проактивную поддержку от государства

Отныне бизнесменам будет легче получать меры поддержки на цифровой платформе МСП.РФ. Так, можно исключить свыше 50 полей из анкеты на получение кредита. Кроме того, предпринимателю не придётся прикреплять около 10 документов, а срок создания заявки снизится до 15 минут с одного дня. Банку также станет легче проверять заявку. Проще будет обращаться за другими финансовыми инструментами поддержки, где нужен большой объем информации. Об этом сообщает rg.ru.
Запуск цифрового профиля обеспечит цифровой платформе подбор и предложение предпринимателю подходящие именно для его бизнеса мер поддержки. Первый эффект от его работы пользователи смогут ощутить уже в ближайшие несколько месяцев.
"Проект является частью системной работы правительства по цифровизации взаимодействия между государством и предпринимателями", - сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Цифровой профиль уже отражает информацию из реестров ИП, юридических лиц, субъектов МСП, данные о наличии счетов, задолженностей перед государством, налоговые декларации, бухгалтерскую отчетность, сведения из "Госуслуг".
Бизнесмену, чтобы заполнить профиль, в личном кабинете на цифровой платформе МСП.РФ нужно дать свое согласие. После этого вся необходимая информация автоматически поступит от государственных органов. Далее все сведения будут вноситься в заявления на получение мер поддержки и использоваться при предложении пользователям наиболее актуальных для них продуктов. Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, цифровой профиль позволит предпринимателю искать необходимую информацию о мерах поддержки быстрее, а государству - в проактивном режиме предлагать подходящие для конкретного бизнеса меры.
"В профиле будет 18 различных наборов сведений. Половина из них уже доступна, оставшиеся данные появятся в начале 2023 года", - подытожил глава Корпорации МСП.