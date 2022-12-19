На цифровой платформе МСП бизнес получит проактивную поддержку от государства

Бизнесмену, чтобы заполнить профиль, в личном кабинете на цифровой платформе МСП.РФ нужно дать свое согласие. После этого вся необходимая информация автоматически поступит от государственных органов. Далее все сведения будут вноситься в заявления на получение мер поддержки и использоваться при предложении пользователям наиболее актуальных для них продуктов. Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, цифровой профиль позволит предпринимателю искать необходимую информацию о мерах поддержки быстрее, а государству - в проактивном режиме предлагать подходящие для конкретного бизнеса меры.