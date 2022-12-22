В Перми ФАС проводит проверку «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из-за повышения цен на дизель

Однако при этом уточняется, что что на рост цен мог повлиять ряд внешних факторов. Среди них — разная стоимость дизеля в зависимости от сезона, уровень инфляции, цены на бирже. В УФАС также указали, что «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» заказывает производство дизельного топлива на заводе, а не покупает его на бирже.