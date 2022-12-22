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В Перми ФАС проводит проверку «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из-за повышения цен на дизель

Сегодня, 10:16
Управление ФАС по Пермскому краю проводит проверку предприятия «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в связи с повышением цен на дизельное топливо.

Глава регионального УФАС Александр Плаксин в ходе брифинга рассказал, что цены были единично повышены на 30 копеек 18 августа, с 15 сентября дизель стал резко дорожать, и уже к декабрю его стоимость возросла на 10%.

Представители антимонопольного ведомства отмечают, что в действиях организации есть признаки нарушения антимонопольных законов, связанные с установлением монопольно высокой цены на дизель, пишет издание properm.ru.

Сотрудники УФАС детально изучают ситуацию. В компанию направлены соответствующие запросы. Сейчас проводятся необходимые процедуры, предшествующие возбуждению дела о нарушении антимонопольных законов.

Однако при этом уточняется, что что на рост цен мог повлиять ряд внешних факторов. Среди них — разная стоимость дизеля в зависимости от сезона, уровень инфляции, цены на бирже. В УФАС также указали, что «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» заказывает производство дизельного топлива на заводе, а не покупает его на бирже.

В то же время отмечается, что в течение последних нескольких лет при переходе с зимнего на межсезонное или летнее дизельное топливо предприятие не понижало на него цены. Этот момент также будет проверяться, пояснил глава УФАС по Пермскому краю.

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