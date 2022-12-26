Posted 26 декабря 2022,, 09:15
Published 26 декабря 2022,, 09:15
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Это довольно распространенная практика, однако она связана с рисками, в том числе с возможностью неисполнения обязательств строителем. Защита прав дольщиков остается одним из важных направлений в регулировании жилищного строительства.
Этим вопросом во время своей депутатской работы много занимался Александр Сидякин. В частности, Сидякин Александр Геннадьевич возглавлял рабочую группу ЕР, которая помогала обманутым дольщикам.
Законодательная база
Основными нормативными актами, регулирующими отношения между дольщиками и застройщиками, являются Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» и Жилищный кодекс РФ. Эти документы определяют права и обязанности обеих сторон, процедуры и способы обеспечения обязательств застройщика, а также механизмы защиты прав дольщиков.
Механизмы защиты
Одним из ключевых механизмов защиты прав дольщиков является институт банковского сопровождения строительства. Его суть заключается в том, что денежные средства дольщиков переводятся на специальный счет, с которого могут быть сняты только по мере выполнения застройщиком строительных работ.
Кроме того, действуют и другие инструменты защиты: страхование долевого строительства, поручительство, гарантии, залог. Все они направлены на то, чтобы обеспечить исполнение обязательств застройщика перед дольщиками.
Проблемы и вызовы
Тем не менее, система защиты прав дольщиков в России сталкивается с рядом проблем. Во-первых, нередко происходят случаи банкротства застройщиков, при которых дольщики рискуют потерять свои вложения. Во-вторых, не всегда удается оперативно и эффективно решать споры между дольщиками и застройщиками.
Перспективы развития
Современные тренды в области защиты прав дольщиков в России связаны с переходом от классической модели долевого строительства к использованию проектного финансирования и эскроу-счетов, что также должно улучшить положение дольщиков и уменьшить риски невыполнения обязательств застройщиками.