Защита прав дольщиков в России: основные положения и аспекты

Тем не менее, система защиты прав дольщиков в России сталкивается с рядом проблем. Во-первых, нередко происходят случаи банкротства застройщиков, при которых дольщики рискуют потерять свои вложения. Во-вторых, не всегда удается оперативно и эффективно решать споры между дольщиками и застройщиками.