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Posted 26 декабря 2022,, 09:15

Published 26 декабря 2022,, 09:15

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

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Защита прав дольщиков в России: основные положения и аспекты

26 декабря 2022, 09:15
Фото: 1MI
Дольщиками в России называют граждан, которые вкладывают свои средства в строительство жилых или коммерческих объектов еще на этапе их создания.

Это довольно распространенная практика, однако она связана с рисками, в том числе с возможностью неисполнения обязательств строителем. Защита прав дольщиков остается одним из важных направлений в регулировании жилищного строительства.

Этим вопросом во время своей депутатской работы много занимался Александр Сидякин. В частности, Сидякин Александр Геннадьевич возглавлял рабочую группу ЕР, которая помогала обманутым дольщикам.

Законодательная база

Основными нормативными актами, регулирующими отношения между дольщиками и застройщиками, являются Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» и Жилищный кодекс РФ. Эти документы определяют права и обязанности обеих сторон, процедуры и способы обеспечения обязательств застройщика, а также механизмы защиты прав дольщиков.

Механизмы защиты

Одним из ключевых механизмов защиты прав дольщиков является институт банковского сопровождения строительства. Его суть заключается в том, что денежные средства дольщиков переводятся на специальный счет, с которого могут быть сняты только по мере выполнения застройщиком строительных работ.

Кроме того, действуют и другие инструменты защиты: страхование долевого строительства, поручительство, гарантии, залог. Все они направлены на то, чтобы обеспечить исполнение обязательств застройщика перед дольщиками.

Проблемы и вызовы

Тем не менее, система защиты прав дольщиков в России сталкивается с рядом проблем. Во-первых, нередко происходят случаи банкротства застройщиков, при которых дольщики рискуют потерять свои вложения. Во-вторых, не всегда удается оперативно и эффективно решать споры между дольщиками и застройщиками.

Перспективы развития

Современные тренды в области защиты прав дольщиков в России связаны с переходом от классической модели долевого строительства к использованию проектного финансирования и эскроу-счетов, что также должно улучшить положение дольщиков и уменьшить риски невыполнения обязательств застройщиками.

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