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Жители РФ больше настроены на повышение дохода, чем год назад

Сегодня, 12:23
Жители РФ хотели бы получать больший доход, чем год назад, в том числе, за счет профессионального образования.

Как сообщает NEWS.ru, в опросе приняло участие 1,6 тысяч работающих жителей страны. Опрос проводился во всех федеральных округах.

В числе главных профессиональных целей на будущий год жители страны чаще всего упоминают рост своего дохода. Так считают 15 процентов опрошенных. Ожидания еще стольких же опрошенных связаны с карьерным ростом. Год назад на это указывали девять и 12 процентов опрошенных соответственно.

Вторым по популярности является профессиональное обучение. 14 процентов россиян нацелено на повышение квалификации, освоение новых методик и технологий. Более профессиональными в своей сфере хотели бы стать девять процентов опрошенных. Планы, связанные с открытием или расширением бизнеса, строят три процента, а с освоением новых обязанностей — два процента респондентов. Еще один процент опрошенных заявил о планах завершить проект.

А шесть процентов респондентов намерены изучать законодательство по своей специальности, писать диссертации и налаживать отношения в новом коллективе.





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