Жители РФ больше настроены на повышение дохода, чем год назад

Вторым по популярности является профессиональное обучение. 14 процентов россиян нацелено на повышение квалификации, освоение новых методик и технологий. Более профессиональными в своей сфере хотели бы стать девять процентов опрошенных. Планы, связанные с открытием или расширением бизнеса, строят три процента, а с освоением новых обязанностей — два процента респондентов. Еще один процент опрошенных заявил о планах завершить проект.