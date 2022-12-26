Жители РФ больше настроены на повышение дохода, чем год назад

Как сообщает NEWS.ru, в опросе приняло участие 1,6 тысяч работающих жителей страны. Опрос проводился во всех федеральных округах.
В числе главных профессиональных целей на будущий год жители страны чаще всего упоминают рост своего дохода. Так считают 15 процентов опрошенных. Ожидания еще стольких же опрошенных связаны с карьерным ростом. Год назад на это указывали девять и 12 процентов опрошенных соответственно.
Вторым по популярности является профессиональное обучение. 14 процентов россиян нацелено на повышение квалификации, освоение новых методик и технологий. Более профессиональными в своей сфере хотели бы стать девять процентов опрошенных. Планы, связанные с открытием или расширением бизнеса, строят три процента, а с освоением новых обязанностей — два процента респондентов. Еще один процент опрошенных заявил о планах завершить проект.
А шесть процентов респондентов намерены изучать законодательство по своей специальности, писать диссертации и налаживать отношения в новом коллективе.