В шорт-лист премии «Агроинвестор года-2022» включили 46 компаний

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Редакция «Агроинвестора» и эксперты по традиции выбирали наилучшие достижения, практики и проекты компаний, которые лидируют в агроотрасли по итогам деятельности в прошлом году. Об этом пишет newsnn.ru.
Из комментариев партнера компании «Технологии доверия», члена экспертного совета премии Михаила Фролова следует, что участникам рынка АПК по-прежнему чрезвычайно интересна ежегодная премия «Агроинвестор года» - с заявками обратились свыше 100 компаний.
«По итогам нашего анализа шорт-лист составили заявки, которые максимально отражали концепцию каждой номинации, - подчеркнул Фролов. - Я хотел бы поблагодарить всех номинантов за интересные заявки, которые отражают готовность игроков рынка АПК расти и развиваться в непростых экономических условиях».
В каждую номинацию в минувшем году входят несколько категорий, и по каждой из них будет выбран один победитель. В ходе торжественной церемонии награждения будут объявлены победители в номинации «Человек года» и в двух номинациях редакции – «Компания-ньюсмейкер года» и «Ньюсмейкер года» (аналитик или эксперт отрасли, чаще всего дававший комментарии сайту agroinvestor.ru и журналу «Агроинвестор»).
Церемония награждения победителей премии «Агроинвестор года - 2022» состоится в особняке на Волхонке 3 февраля. В мероприятии будут участвовать представители органов власти и топ-менеджеры компаний. Официальным информационным партнером мероприятия выступает федеральный медиахолдинг 1MI.