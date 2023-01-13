TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В шорт-лист премии «Агроинвестор года-2022» включили 46 компаний

Сегодня, 11:45
Фото: pxhere.com
Оргкомитет третьей национальной премии «Агроинвестор года - 2022» и компания «Технологии доверия» (ранее – PwC в РФ), выступающая в качестве независимого консультанта проекта, обнародовали шорт-лист участников. В шести номинациях фигурируют 46 компаний и фермерских хозяйств.

Редакция «Агроинвестора» и эксперты по традиции выбирали наилучшие достижения, практики и проекты компаний, которые лидируют в агроотрасли по итогам деятельности в прошлом году. Об этом пишет newsnn.ru.

Из комментариев партнера компании «Технологии доверия», члена экспертного совета премии Михаила Фролова следует, что участникам рынка АПК по-прежнему чрезвычайно интересна ежегодная премия «Агроинвестор года» - с заявками обратились свыше 100 компаний.

«По итогам нашего анализа шорт-лист составили заявки, которые максимально отражали концепцию каждой номинации, - подчеркнул Фролов. - Я хотел бы поблагодарить всех номинантов за интересные заявки, которые отражают готовность игроков рынка АПК расти и развиваться в непростых экономических условиях».

В каждую номинацию в минувшем году входят несколько категорий, и по каждой из них будет выбран один победитель. В ходе торжественной церемонии награждения будут объявлены победители в номинации «Человек года» и в двух номинациях редакции – «Компания-ньюсмейкер года» и «Ньюсмейкер года» (аналитик или эксперт отрасли, чаще всего дававший комментарии сайту agroinvestor.ru и журналу «Агроинвестор»).

Церемония награждения победителей премии «Агроинвестор года - 2022» состоится в особняке на Волхонке 3 февраля. В мероприятии будут участвовать представители органов власти и топ-менеджеры компаний. Официальным информационным партнером мероприятия выступает федеральный медиахолдинг 1MI.

Подпишитесь
165 дней жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом в 2022 году
Вчера, 10:14
Преподаватель из Нижнего Тагила сняла фильм про путешествие в Арктику
Сегодня, 07:26
В два раза превысил норму диоксид азота при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 13 января
Сегодня, 06:58
Муж погибшей тагильчанки Светланы Бурухиной признан потерпевшим по уголовному делу
Сегодня, 05:43
Труп на гвоздях и смерть юмориста: все происшествия 2022 года в Свердловской области
Вчера, 11:56
После отмены спектакля с Назаровым тагильчане меняют билеты на другие концерты
Сегодня, 11:02