В шорт-лист премии «Агроинвестор года-2022» включили 46 компаний

В каждую номинацию в минувшем году входят несколько категорий, и по каждой из них будет выбран один победитель. В ходе торжественной церемонии награждения будут объявлены победители в номинации «Человек года» и в двух номинациях редакции – «Компания-ньюсмейкер года» и «Ньюсмейкер года» (аналитик или эксперт отрасли, чаще всего дававший комментарии сайту agroinvestor.ru и журналу «Агроинвестор»).