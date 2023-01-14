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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Лидер «Зенита» потребовал продать его в бразильский клуб

Сегодня, 09:21
Фото: pxhere.com
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо решил покинуть команду.

Об этом сообщает  «Советский спорт» со ссылкой на бразильские СМИ.

 

По данным источника, хавбек потребовал от руководства продать его в «Палмейрас». Отмечается, что чемпион РПЛ не хочет расставаться со своим лидером, однако, футболист настроен серьезно.

 

Ожидается, что на трансфере Клаудиньо «Зенит» может заработать 15 млн евро. Еще 2 млн евро «Палмейрас» перечислит бывшей команде игрока – «Ред Булл Брагантино», сохранившей 20% прав на полузащитника.

 

Напомним, бразилец начал выступать за сине-бело-голубых с августа 2021 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 14 матчей, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.

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