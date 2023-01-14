Лидер «Зенита» потребовал продать его в бразильский клуб

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на бразильские СМИ.
По данным источника, хавбек потребовал от руководства продать его в «Палмейрас». Отмечается, что чемпион РПЛ не хочет расставаться со своим лидером, однако, футболист настроен серьезно.
Ожидается, что на трансфере Клаудиньо «Зенит» может заработать 15 млн евро. Еще 2 млн евро «Палмейрас» перечислит бывшей команде игрока – «Ред Булл Брагантино», сохранившей 20% прав на полузащитника.
Напомним, бразилец начал выступать за сине-бело-голубых с августа 2021 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 14 матчей, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.