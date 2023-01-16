Аналитики: стоимость аренды жилья в России в 2023 году будет снижаться

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
На фоне прекращения экономического роста и тревожных ожиданий квартиросъемщиков аналитики прогнозируют снижение арендных ставок, сообщает издание NEWS.ru.
Теперь собственники готовы идти на уступки клиентам — разрешать арендовать квартиры в складчину сразу нескольким людям или заселять арендаторов с домашними питомцами. Для квартиросъемщиков такая ситуация выгодна — они могут подобрать для себя жилье на условиях, которые их полностью устраивают.
Эксперты рынка недвижимости заявили о снижении спроса на долгосрочную аренду жилья в стране на 15,7 процентов за декабрь 2022 года. Размер средней арендной ставки в России составляет 25 000 рублей. В Москве стоимость аренды жилья снизилась на 5,5 процентов, в Перми — на 5,6 процентов, в Волгограде — на 5,9 процентов.
Экономическая нестабильность пошатнула уверенность многих россиян в завтрашнем дне. Поэтому квартиросъемщики не спешат искать сейчас новое жилье и переезжать.