Аналитики: стоимость аренды жилья в России в 2023 году будет снижаться

Съемное жилье в России в 2023 году продолжит дешеветь. За декабрь 2022 году спрос на аренду квартир в стране уменьшился более чем на 15 процентов, а конкуренция за деньги арендаторов возросла.