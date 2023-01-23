Потанин рассказал об изменениях в инвестиционной политике "Норникеля"

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
За прошедший год изменения в логистических цепочках, трудности в расчетах, торможение и усложнение всех бизнес-процессов стали причинами значительного роста оборотного капитала «Норникеля». Об этом пишет kp.ru.
Владимир Потанин также рассказал, что в компании начали перенаправлять логистические цепочки на более дружественные страны, в частности в Марокко, государства Ближнего Востока, Китай. Эта мера не оказывает прямого влияния на деятельность компании и на ее выживаемость, но ограничивает ее возможности, в частности финансовые, а также возможности по освоению традиционных рынков, где компания работала. Удерживать эти рынки становится трудно, а завоевывать новые стоит дорого, подчеркнул Потанин.
Глава «Норникеля» указал, что в данный момент проводится перенастройка инвестиционной политики. Компания больше внимания уделяет перспективам работы в России, ведет поиск новых возможностей в дружественных государствах.
Владимир Потанин добавил, что вся парадигма бизнеса, который был тесно связан с международными цепочками по созданию продукта, технологии, сейчас проходит переориентацию на внутреннюю историю в стремлении включить в данный процесс дружественные страны и партнеров.
Развитие и внедрение собственных технологий – одно из важнейших условий для бизнеса. Уход с российского рынка западных компаний дал непосредственный стимул для развития собственных компетенций.
Глава «Норникеля» рассказал, что «Норникель» и весь промышленный район активно развиваются и продолжат развитие. В компании не стали отменять программу роста как стратегию. В Норильском промышленном районе производят достаточно тепла, но, по словам Потанина, компании в большей степени требуется электричество. В свое время в «Норникеле» предложили заменить турбины ТЭЦ на турбины, которые производят меньше пара и больше электричества. Тогда американские и немецкие партнеры не захотели поддержать данную инициативу. Сейчас руководство нашло выход: «Норникель» обсуждает совместное с «Росатомом» строительство в Норильске мини-АЭС. Эти установки после 2030 года гарантируют производство больших объемов электроэнергии, чем тепловой энергии.