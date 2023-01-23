Потанин рассказал об изменениях в инвестиционной политике "Норникеля"

Глава «Норникеля» рассказал, что «Норникель» и весь промышленный район активно развиваются и продолжат развитие. В компании не стали отменять программу роста как стратегию. В Норильском промышленном районе производят достаточно тепла, но, по словам Потанина, компании в большей степени требуется электричество. В свое время в «Норникеле» предложили заменить турбины ТЭЦ на турбины, которые производят меньше пара и больше электричества. Тогда американские и немецкие партнеры не захотели поддержать данную инициативу. Сейчас руководство нашло выход: «Норникель» обсуждает совместное с «Росатомом» строительство в Норильске мини-АЭС. Эти установки после 2030 года гарантируют производство больших объемов электроэнергии, чем тепловой энергии.