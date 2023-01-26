На Урале наращивают мощности по переработке строительных отходов

Технологии, применяемые при строительстве современных мусоросортировочных комплексов ТКО, также предполагают решения по утилизации строительного мусора. Так, например, при строительстве МСК для Екатеринбурга на 700 тысяч тонн ТКО в год предполагается открытие участка по утилизации крупногабаритных отходов (это в основном мебель и деревянные конструкции). Подобный участок есть на аналогичном МСК в Тюмени. На новом МСК будет участок по измельчению отходов — это существенный прорыв во вторичном использовании строительного мусора, так как этот шаг позволит их использовать вторично, в качестве технических грунтов, либо сырья для производства новых стройматериалов.