На Урале наращивают мощности по переработке строительных отходов

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
Основа этого тренда — производительность, экономическая обоснованность, оптимизация процессов и оценка последствий. Все это применимо и к сфере обращения с отходами — отрасли, которая вступила в реформу в 2019 году.
Согласно официальной статистике, в Российской Федерации ежегодно образуется более 8,5 миллиарда тонн отходов. Большую часть из них составляют отходы добывающих отраслей, а также металлургии и животноводства. Свою лепту вносит и строительная отрасль. Снос старых строений, капитальные ремонты и реконструкции образуют в год более 17 миллионов тонн мусора, который в основной массе утилизируется захоронением. Это сопоставимо с объемом образуемых твердых коммунальных отходов. Ежегодно их вывозят 70 млн тонн. На Среднем Урале ежегодно образуется более 330 тысяч тонн строительного мусора.
Использование в крупных городах нового подхода к градостроению — комплексное развитие территорий, подразумевает увеличение образуемых строительных отходов благодаря сносу старых зданий производственного и жилого назначения.
Структура строительных отходов неоднородна. Этот мусор состоит из боя бетона, боя железобетона, боя кирпича, щебня, потерявшего потребительские свойства, и дерева. Для дальнейшего использования требуются промышленные дробилки, которые из-за цены и экономической целесообразности редко применяются непосредственно в местах нового строительства и сноса старых зданий. Для строительного мусора требуются специализированные площадки по размещению, предварительной сортировке и дальнейшей переработке.
Современные строительные и экологические нормы разрешают утилизировать строительные отходы методом захоронения, проще говоря, вывозить на свалки и полигоны. Это создает дополнительный урон экологии, увеличивает площади выводимых из экономического оборота участков, создает «отложенные» проблемы по их рекультивации.
Часто для сокращения расходов небольшие строительные фирмы вывозят строительный мусор на несанкционированные свалки, в том числе находящиеся в городской черте. Ярким примером является несанкционированная свалка строительных отходов в Екатеринбурге на Уралмаше. Она не единственная в городе, но именно она два года подряд являлась источником смога из-за пожара для целого района города. Жалобы граждан в различные органы на аналогичные объекты не перестают поступать. Участок на улице Коммунистической был местными властями передан муниципальному унитарному предприятию, чтобы провести рекультивацию и реабилитацию земель.
Об аналогичных проблемах рассказывал в интервью ИА «Уральский меридиан» (вариант — уральским журналистам) глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских. Он указывал, что при утилизации стройотходов высокую долю затрат составляет их транспортировка, есть проблемы с получением сертификатов безопасности. В Сысерти власти хотят создать условия по рециклингу строительных отходов, привлекая инвестиции в производства по их переработке, минимизируя расходы на перевозку.
К проблеме утилизации строительных отходов подключились крупные строительные компании, например, «Атомстройкомплекс». За 27 лет активной работы на рынке в холдинге построены 11 предприятий по производству собственных стройматериалов. Есть опыт по использованию при производстве в виде сырья промышленных отходов. Так, на заводе «Теплит», входящем в холдинг «Атомстройкомплекс-Производство», в городе Ревда Свердловской области стеновые блоки из газобетона производят из золы унос Рефтинской ГРЭС. Есть технические решения на заводах «АТОМ Цемент» в Сысерти и «Известь Сысерти» по технологиям максимального использования известняка, исключающего образование отвалов. В компании планируют дальнейшее развитие производств с использованием в качестве сырья промышленных и строительных отходов.
Технологии, применяемые при строительстве современных мусоросортировочных комплексов ТКО, также предполагают решения по утилизации строительного мусора. Так, например, при строительстве МСК для Екатеринбурга на 700 тысяч тонн ТКО в год предполагается открытие участка по утилизации крупногабаритных отходов (это в основном мебель и деревянные конструкции). Подобный участок есть на аналогичном МСК в Тюмени. На новом МСК будет участок по измельчению отходов — это существенный прорыв во вторичном использовании строительного мусора, так как этот шаг позволит их использовать вторично, в качестве технических грунтов, либо сырья для производства новых стройматериалов.
Как отметил сопредседатель экологического объединения «Зеленый щит», главный редактор ИА «Уральский меридиан» Александр Аникин, «бережливое отношение» к природе в настоящее время не отделимо от построения инфраструктуры «бережливого рециклинга». В Свердловской области для этого есть существенный задел, который в ближайшее время при вводе новых мощностей по сортировке ТКО, при использовании потенциала строительной индустрии способен подойти к максимальному вовлечению строительных отходов во вторичный оборот. В ближайшие два-три года на Среднем Урала произойдёт естественное увеличение мощностей по переработке строительных отходов. Это дело уже не просто будущего, а завтрашнего дня».