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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Кубок Гагарина привезут в Нижний Тагил

27 января 2023, 05:43
Фото: 1MI
В Нижний Тагилп рибудет главный трофей чемпионата Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина. Экспонат будет представлен 1 февраля в ТРЦ DEPO.

Все желающие могут сфотографироваться с чашей с 18:00 до 20:00. Трофей перевозят в специальном ударопрочном водонепроницаемом кофре. Стоит кубок строго вертикально. Его сопровождают сотрудники спецсвязи. Переноской трофея занимаются строго два человека в перчатках.

Кубок Гагарина, кроме Нижнего Тагила, будет представлен еще в трех городах Свердловской области. 2 февраля его привезут в Каменск-Уральский, 3 февраля в Первоуральск и 4 февраля в Екатеринбург.

Напомним, что Кубок Гагарина является главным трофеем Континентальной хоккейной лиги. Он является переходящим. Сам он сделан из серебра, а снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне изображен Юрий Гагарин в скафандре и летящая комета. А на другой его стороне — хоккеист. По кругу располагаются мелкие шайбы. На них наносятся имена победителей. На днище трофея — эмблема КХЛ. Масса кубка составляет 19 килограмм.

#Кубок Гагарина#Мероприятие#Общество#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Ирина Кирилова
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