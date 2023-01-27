Кубок Гагарина привезут в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
Все желающие могут сфотографироваться с чашей с 18:00 до 20:00. Трофей перевозят в специальном ударопрочном водонепроницаемом кофре. Стоит кубок строго вертикально. Его сопровождают сотрудники спецсвязи. Переноской трофея занимаются строго два человека в перчатках.
Кубок Гагарина, кроме Нижнего Тагила, будет представлен еще в трех городах Свердловской области. 2 февраля его привезут в Каменск-Уральский, 3 февраля в Первоуральск и 4 февраля в Екатеринбург.
Напомним, что Кубок Гагарина является главным трофеем Континентальной хоккейной лиги. Он является переходящим. Сам он сделан из серебра, а снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне изображен Юрий Гагарин в скафандре и летящая комета. А на другой его стороне — хоккеист. По кругу располагаются мелкие шайбы. На них наносятся имена победителей. На днище трофея — эмблема КХЛ. Масса кубка составляет 19 килограмм.