Кубок Гагарина привезут в Нижний Тагил

Напомним, что Кубок Гагарина является главным трофеем Континентальной хоккейной лиги. Он является переходящим. Сам он сделан из серебра, а снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне изображен Юрий Гагарин в скафандре и летящая комета. А на другой его стороне — хоккеист. По кругу располагаются мелкие шайбы. На них наносятся имена победителей. На днище трофея — эмблема КХЛ. Масса кубка составляет 19 килограмм.