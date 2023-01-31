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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Россияне дважды за месяц выиграли суперпризы по 100 млн рублей

31 января 2023, 09:33
Фото: фрагмент видео
Суперприз в размере 100 млн рублей получили участники лотереи «Мечталлион» в январе этого года. Такое событие случилось впервые с 2017 года среди государственных лотерей, розыгрыши которых показывают на российском ТВ.

Такую информацию предоставили в пресс-службе «Национальной Лотереи», являющейся брендом государственных лотерей, организованных Минфином России, пишет newsnn.ru.

Суперприз был разыгран на Первом канале 1 января. Он достался жителю Подмосковья. А 29 января был организован 18 тираж, по результатам которого суперприз получил житель Санкт-Петербурга.

С октября прошлого года сумма выигрышей участников лотереи "Мечталлион" достигла свыше 1,5 млрд рублей, при этом 374 человека из различных областей страны стали миллионерами.

Эксперты считают, что статистика победителей свидетельствует о честности лотерейных розыгрышей. Так, в новогодней игре 270 участников «Мечталлиона» получили по миллиону рублей. Это практически втрое превышает предтиражные анонсы оператора лотереи об общем числе победителей. В тираже № 18 суперприз разыгрывался уже на 33 ходу – на 1 ход раньше установленного ограничения по числу ходов в этой категории.

Государственные лотереи организовываются в целях обеспечения финансирования социально важных объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Государственные лотереи бренда «Национальная Лотерея» имеют цель поддерживать развитие бокса. Увидеть трансляцию тиражей лотереи «Мечталлион» по телевидению можно каждую неделю в воскресенье.

 

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