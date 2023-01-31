Россияне дважды за месяц выиграли суперпризы по 100 млн рублей

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Такую информацию предоставили в пресс-службе «Национальной Лотереи», являющейся брендом государственных лотерей, организованных Минфином России, пишет newsnn.ru.
Суперприз был разыгран на Первом канале 1 января. Он достался жителю Подмосковья. А 29 января был организован 18 тираж, по результатам которого суперприз получил житель Санкт-Петербурга.
С октября прошлого года сумма выигрышей участников лотереи "Мечталлион" достигла свыше 1,5 млрд рублей, при этом 374 человека из различных областей страны стали миллионерами.
Эксперты считают, что статистика победителей свидетельствует о честности лотерейных розыгрышей. Так, в новогодней игре 270 участников «Мечталлиона» получили по миллиону рублей. Это практически втрое превышает предтиражные анонсы оператора лотереи об общем числе победителей. В тираже № 18 суперприз разыгрывался уже на 33 ходу – на 1 ход раньше установленного ограничения по числу ходов в этой категории.
Государственные лотереи организовываются в целях обеспечения финансирования социально важных объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Государственные лотереи бренда «Национальная Лотерея» имеют цель поддерживать развитие бокса. Увидеть трансляцию тиражей лотереи «Мечталлион» по телевидению можно каждую неделю в воскресенье.