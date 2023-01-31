Россияне дважды за месяц выиграли суперпризы по 100 млн рублей

Эксперты считают, что статистика победителей свидетельствует о честности лотерейных розыгрышей. Так, в новогодней игре 270 участников «Мечталлиона» получили по миллиону рублей. Это практически втрое превышает предтиражные анонсы оператора лотереи об общем числе победителей. В тираже № 18 суперприз разыгрывался уже на 33 ходу – на 1 ход раньше установленного ограничения по числу ходов в этой категории.