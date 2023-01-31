За 500 поддельных рублей жителю Нижнего Тагила грозит до 8 лет тюрьмы

Обвиняемый поехал в поселок Черноисточинск и купил на фальшивку продукты. Продавец не заметила подделки и выдала покупателю сдачу. На эти деньги мужчина купил алкоголь, но в другой торговой точке. Позже сотрудница магазина усомнилась в подлинности денег и обратилась к правоохранителям. С помощью видеокамеры личность злоумышленника установили.