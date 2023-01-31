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За 500 поддельных рублей жителю Нижнего Тагила грозит до 8 лет тюрьмы

31 января 2023, 07:37
Прокуроры обвинили 47-летнего мужчину из Нижнего Тагила в хранении и сбыте поддельной купюры номиналом 500 рублей. На тагильчанина завели уголовное дело, которое передали в суд. Если его вина будет доказана, он получит 8 лет лишения свободы.

Следствие выяснило, что в декабре 2022 года житель Нижнего Тагила нашел поддельную банкноту номиналом 500 рублей. Мужчина осмотрел купюру и понял, что она поддельная (отсутствуют водяные знаки, иной способ печати). Тагильчанин посчитал, что сможет расплатиться ей в магазине, что и решил сделать.

Обвиняемый поехал в поселок Черноисточинск и купил на фальшивку продукты. Продавец не заметила подделки и выдала покупателю сдачу. На эти деньги мужчина купил алкоголь, но в другой торговой точке. Позже сотрудница магазина усомнилась в подлинности денег и обратилась к правоохранителям. С помощью видеокамеры личность злоумышленника установили.

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Известно, что житель Нижнего Тагила был ранее судим. Он сознался в правонарушении, сообщает прокуратура Пригородного района. Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы, штраф до миллиона рублей или в размере другого дохода осужденного.

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#Нижний Тагил#Криминал#Деньги#Фальшивые деньги#Прокуратура#Суд#Анна Варнакина
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