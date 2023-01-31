За 500 поддельных рублей жителю Нижнего Тагила грозит до 8 лет тюрьмы

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Следствие выяснило, что в декабре 2022 года житель Нижнего Тагила нашел поддельную банкноту номиналом 500 рублей. Мужчина осмотрел купюру и понял, что она поддельная (отсутствуют водяные знаки, иной способ печати). Тагильчанин посчитал, что сможет расплатиться ей в магазине, что и решил сделать.
Обвиняемый поехал в поселок Черноисточинск и купил на фальшивку продукты. Продавец не заметила подделки и выдала покупателю сдачу. На эти деньги мужчина купил алкоголь, но в другой торговой точке. Позже сотрудница магазина усомнилась в подлинности денег и обратилась к правоохранителям. С помощью видеокамеры личность злоумышленника установили.
Известно, что житель Нижнего Тагила был ранее судим. Он сознался в правонарушении, сообщает прокуратура Пригородного района. Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы, штраф до миллиона рублей или в размере другого дохода осужденного.