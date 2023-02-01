TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Профессиональному опекуну из Нижнего Тагила запретили посещать детей в соццентре

1 февраля 2023, 05:25
Фото: 1MI
Профессиональному опекуну из Нижнего Тагила, через которую прошли около 20 детей, запретили посещать подопечных. На данный момент четверо детей находятся в Центре помощи семье.

В региональном Министерстве соцполитики рассказали, что запрет наложен в связи с негативным их влиянием на психоэмоциональное состояние детей.

По словам представителей министерства, пока вопрос о дальнейшем жизнеустройстве детей не стоит. Такие меры принимаются только в том случае, если дальнейшая жизнь ребенка в данной семье нецелесообразна, уточнили в Минсоцполитики.

На данный момент дети проходят реабилитацию. Они успешно адаптировались в организации, их состояние стабильно спокойное, пишет ЕАН.

По мнению детского омбудсмена Игоря Морокова, дети уже достаточно долго находятся в социальном центре. Он считает, что уже нужно принимать решение.

Напомним, о возможном насилии в семье профессиональных опекунов стало известно осенью 2021 года. Одного из воспитанников подозревали в том, что он уже несколько лет насилует младшего брата. По словам опекуна, она ничего необычного не замечала.

Спасти детей от жестоких опекунов попросила главного омбудсмена тагильский педагог
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Дети#Опекун#Общество#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область
Подпишитесь
Рук для танков не хватает. Почему УВЗ в Нижнем Тагиле испытывает нехватку кадров
30 января 13:45
Новое бомбоубежище и необычная отделка: как продвигается капремонт школы № 48 в Тагиле
31 января 10:45
Мошенники тиранят жителей Нижнего Тагила круглосуточными звонками
31 января 05:53
В ЕДДС Нижнего Тагила не приняли заявку по нарушению правил благоустройства города
31 января 15:57
Полицейские в Нижнем Тагиле арестованы после смерти задержанного в автомобиле
31 января 14:55
Подробности дела об удушье шарфом девочки в детсаду в Екатеринбурге
31 января 10:57