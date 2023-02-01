Профессиональному опекуну из Нижнего Тагила запретили посещать детей в соццентре

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В региональном Министерстве соцполитики рассказали, что запрет наложен в связи с негативным их влиянием на психоэмоциональное состояние детей.
По словам представителей министерства, пока вопрос о дальнейшем жизнеустройстве детей не стоит. Такие меры принимаются только в том случае, если дальнейшая жизнь ребенка в данной семье нецелесообразна, уточнили в Минсоцполитики.
На данный момент дети проходят реабилитацию. Они успешно адаптировались в организации, их состояние стабильно спокойное, пишет ЕАН.
По мнению детского омбудсмена Игоря Морокова, дети уже достаточно долго находятся в социальном центре. Он считает, что уже нужно принимать решение.
Напомним, о возможном насилии в семье профессиональных опекунов стало известно осенью 2021 года. Одного из воспитанников подозревали в том, что он уже несколько лет насилует младшего брата. По словам опекуна, она ничего необычного не замечала.