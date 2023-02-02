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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

В РФ предложили не штрафовать кинотеатры за показ фильмов без прокатного удостоверени

Сегодня, 08:04
Сенаторы в России выступили с предложением не штрафовать кинотеатры за показ иностранных фильмов без прокатного удостоверения.

Как пишет телеканал 360tv.ru, на данный момент в России кинотеатры штрафуют, если они не могут предоставить прокатное удостоверение на показ фильмов иностранных кинокомпаний. Сумма штрафа варьируется от пятидесяти до ста тысяч рублей при первом нарушении и до двухсот тысяч рублей при повторном. Также кинотеатр могут закрыть на срок до девяноста дней. Сенаторы предлагают отменить штрафы для кинотеатров за показ фильмов из недружественных стран без удостоверения, что позволит предотвратить сокращение работников отрасли.

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