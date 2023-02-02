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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Виртуальный двойник появился у Нижнего Тагила

2 февраля 2023, 15:07
Фото: администрация Нижнего Тагила
У Нижнего Тагила появилась собственная стереомодель. Она была создана в рамках сотрудничества между геодезистами и правительством Свердловской области.

Виртуального двойника принял мэр Владислав Пинаев от представителей Урало-Сибирской гео-информационной компании. Стереомодель будет помогать управленцам в развитии территории, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: администрация Нижнего Тагила

Работы над двойником велись на протяжении нескольких лет. Они проходили на территории Нижнего Тагила. Возможности трехмерной модели города 2 февраля были показаны руководителям муниципалитета. 

Когда мы имеем у себя на столе полную модель города, это нас избавляет во многих случаях от выхода на местность, давая объективную информацию о том или ином районе. Сюда накладывается любая информация, которая есть в городе и может потребоваться специалистам различных служб, к примеру, генеральный план, подземные коммуникации, кадастровая информация, - рассказала главный инженер УСГИК Елена Кобзева. 

На презентации разработчики ответили на многие вопросы от жителей города. Также они подробно рассказали, как пользоваться этим продуктом.

Было выбрано семь пилотных проектов по созданию 3D-моделей муниципальных образований, в том числе и Нижнего Тагила, – отметил заместитель директора УСГИК Ярослав Бессонов.

Вся работа была проделана бесплатно. После демонстрации Владислав Пинаев дал несколько поручений руководителям отраслевых и функциональных органов. Также он похвалил создателей разработки.

С созданием стереомодели у нас появляются новые возможности, к примеру, связанные с проектированием ремонта дорог или фактическим использованием земельных участков и многое другое… вплоть до увеличения доходной части бюджета Нижнего Тагила, - добавил Владислав Пинаев.  
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Виртуальная модель#Разработка#Презентация#Город#Касается каждого#Владислав Пинаев
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