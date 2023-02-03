Одновременно с этим объекты для хранения, переработки и утилизации животноводческих отходов не входят в территориальные схемы с обращением с ними. Однако они не только негативно влияют на окружающую среду, но и по объемам сопоставимы с ТКО, уточнили в «Зеленом щите». Отмечается, что у фермерских и личных подсобных хозяйств часто нет мощностей по обработке таких отходов.