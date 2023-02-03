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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Сельское хозяйство в России остается источником экологических проблем

3 февраля 2023, 07:26
Фото: 1MI
Миллионы тонн отходов появляются в сфере сельского хозяйства в России. Поэтому данная отрасль по-прежнему остается одним из главных источников экологических проблем. За 2021 год в Свердловской области произведено более 2 миллионов тонн подобных отходов.

Это касается не только растительных отходов, но и отходов животноводства и птицеводства, сообщает экологическое сообщество «Зеленый щит».

В России за год производится порядка 200 млн тонн животноводческих отходов. На начало 2020 года под хранение навоза и помёта было занято свыше 2 млн гектаров земли. Это примерно половина Московской области.

По данным министерства АПК и потребительского рынка Свердловской области за 2021 год было образовано 1456,9 тысячи тонн навоза/помета в сфере скотоводства, 173,3 — свиноводства и 494,7 — птицеводства.

Статистика по 2022 году появится в апреле. Для сравнения, в регионе юрлица образуют 1,4 миллиона тонн ТКО. Это на 30% меньше объема навоза и помёта.

В свердловском минАПК не видят проблем с утилизацией такого объема навоза и помёта. Там уверенны, что все сельхозпроизводители используют их в качестве органического удобрения для выращивания сельскохозяйственных культур.

При этом только за прошлый год Россельхознадзор нашел десятки нарушений по утилизации отходов животноводства. Нарушения были выявлены в Режевском, Белоярском районах, Пригородном, Артемовском, Каменском и Сысертском районах.

Время от времени сами жители жалуются в Роспотребнадзор на запахи от мест, где имеются животноводческие отходы. Достается и регоператорам по обращению с ТКО.

К примеру, в феврале прошлого года в Нижнем Тагиле на Гальянке целый контейнер для ТКО был занят трупами животных, а в марте десятки мешков с куриным помётом оказались в контейнерах из частного сектора города Серова. Это при том, что отходы животноводства представляют повышенную опасность.

Региональные операторы добавляют, что при обнаружении в контейнерах биологических отходов и отходов животноводства составляются акты и информация передается в надзорные органы. После этого прокуратурой или Роспотребнадзором проводится расследование. При этом собственники контейнеров проводят дезинфекцию.

Одновременно с этим объекты для хранения, переработки и утилизации животноводческих отходов не входят в территориальные схемы с обращением с ними. Однако они не только негативно влияют на окружающую среду, но и по объемам сопоставимы с ТКО, уточнили в «Зеленом щите». Отмечается, что у фермерских и личных подсобных хозяйств часто нет мощностей по обработке таких отходов.

В МинАПК по Свердловской области рассказали, что для такой работы государственных мер поддержки не существует, как и государственных программ. На данный момент такой вопрос никто не поднимал.

#Елена Озерова#Отходы#ТКО#Навоз#Помет#Окружающая среда#Экология#Новости УрФО
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