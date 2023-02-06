Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Военные сборы проводятся ежегодно с 2013 года, то есть практически уже десять лет. Однако каждый раз указ об этих мероприятиях рождает в обществе тревогу и беспокойство. Призывники опасаются, что учебные, по сути, сборы могут стать площадкой для переброса в места военного конфликта, в так называемые горячие точки и т. д
Конечно, на фоне текущей спецоперации на Украине такие опасения возрастают в разы и кажутся весьма уместными. Тем более что несколько месяцев назад в России прошла частичная мобилизация, показавшая, что ситуация в ходе боевых действий требует дополнительных сил. Стоит ли паниковать? Вот как на этот вопрос отвечают эксперты...
«Призывники на срочную службу и на военные сборы — это две разные категории граждан. В отношении первых есть принципиальная позиция, озвученная Минобороны, о том, что повышение призывного возраста возможно и проработка данного вопроса ведется. По поводу изменения в подходе к сборам резервистов никаких официальных заявлений я не видел. Однако в связи с повышением статуса СВО допускаю, что новое руководство спецоперации поставит задачу подготовки более широкого круга резервистов. Возможно, кому-то из этих граждан предложат заключить контракт на службу, но если это и будет, то только на добровольной основе», - рассказал в интервью Life первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов.
Напомним, что прошлогодние военные сборы тоже велись на фоне СВО. Указ был подписан и опубликован восемнадцатого февраля, а двадцать четвертого числа президентом была объявлена спецоперация. Уральский юрист Александр Первухин признался, что тогда было очень много насущных вопросов.
«Люди постоянно звонят, обращаются к нам. Просят прояснить некоторые моменты. Сборы — это все-таки не наш профиль, но мы рассказываем, что это за мероприятие. Некоторые путают его с мобилизацией и боятся, что их отправят на спецоперацию. Мы объясняем, что это не так», - рассказывал он в марте прошлого года.
Таким образом, пока ничто не говорит о том, что эти военные сборы будут какими-то особенными. Согласно ежегодной практике, грядут обычные учебные мероприятия для уволенных в запас военных.
Частичная мобилизация-2022 научила нас различать резервистов и запасников. Последние, как и следует из названия, военнослужащие, уволенные в запас после прохождения военной службы — неважно, была ли это срочная служба в армии, или успешная профессиональная карьера в рядах ВС РФ.
Резервистов набирают из числа запасников, и впоследствии заключают с ними договор. Согласно ему, резервисты получают определенные выплаты на регулярной основе и обязуются прибыть на военные сборы в рамках учений или мобилизации по первой же повестке.
Если, к примеру, военный уволился в текущем году, то следующие два года его не вправе призвать. Такое условие прописано в законе ФЗ-53. Данный акт регулирует порядок проведения военных сборов.
Ежегодные учения проводятся с целью поддержания военного резерва страны в боевой готовности. Каждый служащий должен пройти квалификацию по своей военно-учетную специальности, ознакомиться с новой модификацией техники, получить обновленный инструктаж.
Нужны ли на этих мероприятиях люди, которые вообще не имеют армейского опыта? Этот вопрос не так давно был поднят на заседании Госдумы РФ. Депутат, генерал-лейтенант Виктор Соболев выступил с инициативой высылать повестки на сборы неслужившим гражданам старше тридцати лет, чтобы те получили базовые навыки ведения боя, оказавшись на передовой.
Заявление вызвало волну возмущений. Однако руководитель Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов успокоил общественность, высказавшись против этой идеи, назвав ее «нереальной».
Они начинаются одновременно по всей территории страны, как только в силу вступает соответствующий указ главы государства. Мероприятия не проводятся в один и тот же месяц, но точно можно сказать, что они будут объявлены в первом полугодии. Самое раннее, когда объявлялись сборы — февраль (в 2015, 2019, 2022 году), самое позднее — в июне (2016, 2020 годы).
Как мы уж знаем, учебные мероприятия являются ежегодными и проводятся согласно плану Минобороны России. Но, несмотря на их ежегодный формат, запасников имеют право вызывать не чаще одного раза в три года.
При этом проверочные сборы, целью которых является общая проверка боевой готовности военных комиссариатов, военных частей, могут быть объявлены внеурочно. И вызвать граждан могут тоже без ограничений.
По закону рядовые и офицеры проводят на сборах не более 2 месяцев. За это время они успевают пройти период подготовки, курс обучения по работе с новой техникой, а также поучаствовать в других обязательных мероприятиях. Этот период оплачивается государством: средства, как правило, запасник получает вместе с заработной платой у работодателя.
За неявку предусмотрена ответственность, как и за нарушение любого другого вида воинской обязанности — призыв на срочную службу, мобилизацию и пр. подписавший повестку, но не пришедший в военкомат гражданин должен быть оштрафован на сумму до трех тысяч рублей. За дальнейшую неявку и уклонение возможно начисление более крупного штрафа, а также преследование со стороны представителей правопорядка и уголовная ответственность.
Согласно закону ФЗ-53, военные сборы проводятся исключительно для подготовки к военной службе. Проведение сборов в иных целях, в том числе и в целях отправки в зону боевых действий, запрещено.
При этом допускается, что в связи с повышением статуса спецоперации новое руководство СВО может поставить задачу подготовки более широкого круга резервистов. Вероятно, что кому-то из резервистов предложат заключить контракт с МО, но если это и будет, то только на добровольной основе. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов.
Полный список таких граждан указан в законе ФЗ-53 (статья пятьдесят пять). Основные категории, это многодетные отцы, учащиеся вузов, педагоги, сотрудники МВД, Нацгвардии и других силовых структур, занятые на посевных работах и многие другие.