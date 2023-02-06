Военные сборы в 2023 году пройдут в плановом порядке после соответствующего указа президента РФ. В документе будут указаны даты, длительность, численность призывников — военнослужащих запаса и другие условия. Кто из тагильчан будет освобожден? Связаны ли сборы с СВО? Читайте в нашем материале.

В чем отличие запасников от резервистов? Через какое время после увольнения могут призвать? Могут ли призвать на военные сборы неслуживших тагильчан? Когда в Нижнем Тагиле начнутся военные сборы? Как часто призывают на военные сборы? Сколько длятся военные сборы? Что будет за неявку на военные сборы? Могут ли отправить с военных сборов на спецоперацию на Украине? Кого из тагильчан освободят от призыва на военные сборы?