В Верхней Пышме «Уралэлектромедь» внедрил систему измерения плотности растворов

Медный купорос в АО «Уралэлектромедь» получают из раствора сульфата меди. Перед процессом кристаллизации купороса плотность раствора проверяется – она должна соответствовать нормам. В результате это напрямую отражается на характеристиках продукта. Если плотность раствора будет ниже норматива, кристаллы купороса будут крупные и не пройдут сквозь сито грохота, потребуется дополнительная обработка.



Ранее рабочие тратили много времени, чтобы измерить плотность раствора вручную, и это занимало много времени. Теперь же этот параметр можно определить в режиме реального времени.