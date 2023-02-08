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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

В Верхней Пышме «Уралэлектромедь» внедрил систему измерения плотности растворов

8 февраля 2023, 11:54
Фото: АО "Уралэлектромедь"
АО «Уралэлектромедь» (входит в состав УГМК) внедрило систему измерения плотности растворов в Верхней Пышме.

Система появилась в купоросном цехе предприятия. Благодаря разработке увеличилась эффективность управления технологией получения медного купороса улучшенной марки на стадии его кристаллизации.

Фото: АО "Уралэлектромедь"

Медный купорос в АО «Уралэлектромедь» получают из раствора сульфата меди. Перед процессом кристаллизации купороса плотность раствора проверяется – она должна соответствовать нормам. В результате это напрямую отражается на характеристиках продукта. Если плотность раствора будет ниже норматива, кристаллы купороса будут крупные и не пройдут сквозь сито грохота, потребуется дополнительная обработка.

Ранее рабочие тратили много времени, чтобы измерить плотность раствора вручную, и это занимало много времени. Теперь же этот параметр можно определить в режиме реального времени.

Новая система состоит из датчиков, которые находятся в баковом оборудовании перед выпарными вакуум-кристаллизаторами.

Параметры плотности исходного раствора выводятся на экран, таким образом регулировать технологические показатели (расход пара, оборотной воды) стало удобнее и оперативнее, - рассказал начальник купоросного цеха Владимир Ивонин.
#Елена Озерова#Цех#Разработка#Система#Предприятие#Общество#Новости УрФО#Уралэлектромедь#Кристалл
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