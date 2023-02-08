В Верхней Пышме «Уралэлектромедь» внедрил систему измерения плотности растворов

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Система появилась в купоросном цехе предприятия. Благодаря разработке увеличилась эффективность управления технологией получения медного купороса улучшенной марки на стадии его кристаллизации.
Медный купорос в АО «Уралэлектромедь» получают из раствора сульфата меди. Перед процессом кристаллизации купороса плотность раствора проверяется – она должна соответствовать нормам. В результате это напрямую отражается на характеристиках продукта. Если плотность раствора будет ниже норматива, кристаллы купороса будут крупные и не пройдут сквозь сито грохота, потребуется дополнительная обработка.
Ранее рабочие тратили много времени, чтобы измерить плотность раствора вручную, и это занимало много времени. Теперь же этот параметр можно определить в режиме реального времени.
Новая система состоит из датчиков, которые находятся в баковом оборудовании перед выпарными вакуум-кристаллизаторами.
Параметры плотности исходного раствора выводятся на экран, таким образом регулировать технологические показатели (расход пара, оборотной воды) стало удобнее и оперативнее, - рассказал начальник купоросного цеха Владимир Ивонин.