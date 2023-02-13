TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Омбудсмен Волынец предложила "импортозамещение" Дня влюбленных в России

Сегодня, 09:15
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец выступила против запрета празднования Дня святого Валентина в России. Правозащитница предложила «импортозаместить мирным путем» этот праздник.

В беседе с NEWS.ru омбудсмен Волынец пояснила, что вместо привычного 14 февраля можно отмечать 8 июля – День семьи, любви и верности. Православные христиане чтят в этот день память святых Петра и Февронии.

На протяжении тридцати лет россияне празднуют этот навеянный западными странами праздник, как и Хэллоуин. Сегодня жители страны перестали поклоняться Западу, ознакомились с истоками этого праздника и пришли к выводу, что он нам чуждый.

По словам правозащитницы, выбрать день для признания друг другу в любви – хорошая идея. Однако приурочить эту традицию можно к другому дню – 8 июля, Дню святых Петра и Февронии.

Задача государства сводится к тому, чтобы население России праздновало свои, а не чужие праздники. На это уйдет несколько лет, так как подобные вещи в одночасье не делаются.

Следует отметить, что 14 февраля жители земного шара направляют друг другу валентинки – небольшие открытки-записки с признаниями в любви. Некоторые дарят в этот день своим вторым половинам романтичные подарки.

Известно, что в III веке жили два человека, которые носили имя Валентин и были причислены христианами к лику святых мучеников, поскольку умерли мученической смертью. Это епископ римской провинции Интерамна и римский пресвитер.

Подпишитесь
Итоги недели: хроники смога и нарушения предприятий Нижнего Тагила
Сегодня, 06:28
На давку в трамваях пожаловались работники тагильского УВЗ
11 февраля 09:11
В поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле появилась новая входная группа
10 февраля 17:00
Художника из Екатеринбурга обвинили в фашизме за картины в поддержку СВО
11 февраля 12:24
Школьники из Березовского отправили срочникам носки и конфеты в честь 23 февраля
Сегодня, 03:38
Семиклассник из Рязани и его мама погибли при землетрясении в Турции
Сегодня, 05:10