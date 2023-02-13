Омбудсмен Волынец предложила "импортозамещение" Дня влюбленных в России

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В беседе с NEWS.ru омбудсмен Волынец пояснила, что вместо привычного 14 февраля можно отмечать 8 июля – День семьи, любви и верности. Православные христиане чтят в этот день память святых Петра и Февронии.
На протяжении тридцати лет россияне празднуют этот навеянный западными странами праздник, как и Хэллоуин. Сегодня жители страны перестали поклоняться Западу, ознакомились с истоками этого праздника и пришли к выводу, что он нам чуждый.
По словам правозащитницы, выбрать день для признания друг другу в любви – хорошая идея. Однако приурочить эту традицию можно к другому дню – 8 июля, Дню святых Петра и Февронии.
Задача государства сводится к тому, чтобы население России праздновало свои, а не чужие праздники. На это уйдет несколько лет, так как подобные вещи в одночасье не делаются.
Следует отметить, что 14 февраля жители земного шара направляют друг другу валентинки – небольшие открытки-записки с признаниями в любви. Некоторые дарят в этот день своим вторым половинам романтичные подарки.
Известно, что в III веке жили два человека, которые носили имя Валентин и были причислены христианами к лику святых мучеников, поскольку умерли мученической смертью. Это епископ римской провинции Интерамна и римский пресвитер.