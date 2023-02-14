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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:26

МТС запускает первую экосистемную подписку для детей Урала

14 февраля 2023, 07:24
Фото: 1MI
Российская телекоммуникационная компания объявляет, что на Урале была запущена экосистемная подписка МТС Junior. Она позволяет пользоваться сервисами для уточнения геопозиции ребенка, образовательными онлайн-курсами, МТС Music, онлайн-кинотеатром KION с детским режимом и прочим.

Подписка работает и у клиентов других сотовых операторов. Родители, оформившие МТС Junior, смогут в любое время определить геопозицию несовершеннолетнего, позвонить ему даже с 0 рублей на балансе, отследить время его выхода из дома, учебного учреждения или двора, а также увидеть уровень заряда на детском мобильном. Это еще не весь потенциал, который станет доступен уральским родителям и детям.

Подписка на экосистему исключит контент с возрастным цензом 18+ и рекламу из мультипликации, фильмов, японской анимации, музыки, подкастов. Также откроется доступ к развитию когнитивных способностей с курсами LogicLike.

Фото: 1MI

Абонентам МТС, оформившим подписку, открываются следующие услуги: ликвидация спама, лимит вызовов и SMS-сообщений на короткие платные номера, избавление от бесполезных подписок, платного выхода во всемирную сеть при нулевом остатке в пакете трафика. Ряд соцсетей и мессенджеров станет безлимитным.

Для тех, кто впервые использует МТС Junior, предлагается тестовый период. Так, подписка становится бесплатной на 30 суток. Цена в дальнейшем — 149 рублей за 30 дней использования. Дети смогут оплатить использование сервисов с помощью баланса лицевого счета или с карты банка. Для клиентов других операторов доступен перевод с карточки.

#Анна Варнакина#Общество#МТС#Дети#Родители#Сервисы#Новости УрФО
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