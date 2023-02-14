МТС запускает первую экосистемную подписку для детей Урала

Подписка работает и у клиентов других сотовых операторов. Родители, оформившие МТС Junior, смогут в любое время определить геопозицию несовершеннолетнего, позвонить ему даже с 0 рублей на балансе, отследить время его выхода из дома, учебного учреждения или двора, а также увидеть уровень заряда на детском мобильном. Это еще не весь потенциал, который станет доступен уральским родителям и детям.