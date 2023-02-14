МТС запускает первую экосистемную подписку для детей Урала

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Подписка работает и у клиентов других сотовых операторов. Родители, оформившие МТС Junior, смогут в любое время определить геопозицию несовершеннолетнего, позвонить ему даже с 0 рублей на балансе, отследить время его выхода из дома, учебного учреждения или двора, а также увидеть уровень заряда на детском мобильном. Это еще не весь потенциал, который станет доступен уральским родителям и детям.
Подписка на экосистему исключит контент с возрастным цензом 18+ и рекламу из мультипликации, фильмов, японской анимации, музыки, подкастов. Также откроется доступ к развитию когнитивных способностей с курсами LogicLike.
Абонентам МТС, оформившим подписку, открываются следующие услуги: ликвидация спама, лимит вызовов и SMS-сообщений на короткие платные номера, избавление от бесполезных подписок, платного выхода во всемирную сеть при нулевом остатке в пакете трафика. Ряд соцсетей и мессенджеров станет безлимитным.
Для тех, кто впервые использует МТС Junior, предлагается тестовый период. Так, подписка становится бесплатной на 30 суток. Цена в дальнейшем — 149 рублей за 30 дней использования. Дети смогут оплатить использование сервисов с помощью баланса лицевого счета или с карты банка. Для клиентов других операторов доступен перевод с карточки.