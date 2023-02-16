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Published Сегодня, 06:30

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Updated Сегодня, 06:32

Новый спектрометр повысил эффективность работы лаборантов в Кировграде

16 февраля 2023, 06:30
Фото: пресс-служба УГМК
Благодаря новому спектрометру на Производстве полиметаллов АО «Уралэлектромедь» (входит в состав УГМК) в Кировграде повысилась эффективность работы лаборантов. Инструмент предназначен для ускоренного анализа проб сырья.

Со слов замначальника центральной лаборатории предприятия Дмитрия Багина, прибор в подразделении обязателен из-за многозадачности в решении задач, связанных с получением информации о материалах. Спектрометр позволяет автоматически отбирать пробы, анализировать ряд образцов и получать результаты по каждому единовременно. Введение в оборот инструментария такого уровня повышает трудовые показатели лаборантов на 5% и упрощает их стандартные рабочие процессы.

Комплектация спектрометра выглядит следующим образом: дифракционные решетки, атомизатор, детектор и регистратор. В ходе рабочей процедуры проба разогревается, вещества испаряются, а молекулы распадаются на атомы. Благодаря такому процессу специалист на экране монитора увидит данные о пробе, полученные с повышенной точностью, и сможет в ускоренном режиме определить содержание химических элементов в исследуемой субстанции.

Также спектрометр позволит определить наличие примесей, которые присутствуют в сырье и технологических пробах на генерации черновой меди.

#Анна Варнакина#Производство#Лаборатория#Прибор#Общество#Кировград
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