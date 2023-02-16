Новый спектрометр повысил эффективность работы лаборантов в Кировграде

Со слов замначальника центральной лаборатории предприятия Дмитрия Багина, прибор в подразделении обязателен из-за многозадачности в решении задач, связанных с получением информации о материалах. Спектрометр позволяет автоматически отбирать пробы, анализировать ряд образцов и получать результаты по каждому единовременно. Введение в оборот инструментария такого уровня повышает трудовые показатели лаборантов на 5% и упрощает их стандартные рабочие процессы.