Новый спектрометр повысил эффективность работы лаборантов в Кировграде

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
Со слов замначальника центральной лаборатории предприятия Дмитрия Багина, прибор в подразделении обязателен из-за многозадачности в решении задач, связанных с получением информации о материалах. Спектрометр позволяет автоматически отбирать пробы, анализировать ряд образцов и получать результаты по каждому единовременно. Введение в оборот инструментария такого уровня повышает трудовые показатели лаборантов на 5% и упрощает их стандартные рабочие процессы.
Комплектация спектрометра выглядит следующим образом: дифракционные решетки, атомизатор, детектор и регистратор. В ходе рабочей процедуры проба разогревается, вещества испаряются, а молекулы распадаются на атомы. Благодаря такому процессу специалист на экране монитора увидит данные о пробе, полученные с повышенной точностью, и сможет в ускоренном режиме определить содержание химических элементов в исследуемой субстанции.
Также спектрометр позволит определить наличие примесей, которые присутствуют в сырье и технологических пробах на генерации черновой меди.