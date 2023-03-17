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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Малый и средний хай-тек-бизнес в 2023 году получил льготных кредитов на 1,2 млрд руб.

17 марта 2023, 12:18
Фото: pxhere.com
МСП Банк - дочерняя организация Корпорации МСП - с начала текущего года подписал кредитные договоры с одиннадцатью высокотехнологичными предприятиями Российской Федерации.

Общая сумма заключенных договоров составляет 1,2 миллиарда рублей. Финансирование на льготных условиях получат разработчики ПО, а также компании, занимающиеся производством энергосберегающего осветительного и горнодобывающего оборудования.

Как пишут РИА Новости, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что в 2023 году инновационные компании из сегмента малого и среднего предпринимательства получат не менее пятнадцати миллиардов рублей по ставке три процента годовых. По его словам, в корпорации ожидают, что программой воспользуется не меньше ста компаний, учитывая упрощение условий участия в ней, в том числе касательно документов, необходимых для подтверждения инновационности проекта.

Кредитование инновационных компаний на льготных условиях осуществляется в рамках федпроекта «Взлет – от стартапа до IPO» Правительства Российской Федерации. В первую очередь поддержка будет предоставляться предприятиям, работающим в шестнадцати отраслях, включая ИИ, интернет вещей, коммуникационные технологии, фармацевтику и биотехнологии.

Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк отметил, что поддержка инновационных предприятий России крайне важна. Для МСП Банка проект “Взлет — от стартапа до IPO” является одним из флагманских. В этом году компания продолжит поддерживать такие предприятия. С января МСП Банк уже заключил кредитные соглашения с одиннадцатью компаниями на сумму больше миллиарда рублей.

В рамках программы финансирование в размере 150 миллионов рублей получит компания “СмартСтаффинг”, которая является резидентом Фонда “Сколково”. Деньги, которые предоставит МСП Банк, предприятие направит на создание цифровой платформы для управления проектами в сфере информационных технологий. Разработчик развлекательной системы для пассажиров общественного транспорта из города Томска  “Топмедиа” также получит финансирование в размере 100 миллионов рублей.

Напомним, весной прошлого года МСП Банк стал оператором программы правительства «Взлет — от стартапа до IPO». С ее помощью российские компании смогут получить льготное финансирование в размере до пятисот миллионов рублей. Срок кредитования составляет три года, ставка - три процента годовых.

МСП Банк принимает участие в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Реализацию программы курирует первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов.



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