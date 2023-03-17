Малый и средний хай-тек-бизнес в 2023 году получил льготных кредитов на 1,2 млрд руб.

Как пишут РИА Новости, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что в 2023 году инновационные компании из сегмента малого и среднего предпринимательства получат не менее пятнадцати миллиардов рублей по ставке три процента годовых. По его словам, в корпорации ожидают, что программой воспользуется не меньше ста компаний, учитывая упрощение условий участия в ней, в том числе касательно документов, необходимых для подтверждения инновационности проекта.