Около 20 тысяч семей в Свердловской области воспользовались «Семейной ипотекой»

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
По данным ДОМ.РФ, в Свердловской области оформили чуть менее 19 500 кредитов.
О программе “Семейная ипотека” рассказала заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. По ее словам, одним из главных направлений политики государства является реализация программ, цель которых улучшение демографии, повышение уровня жизни семей с детьми. В национальный проект “Демография” были включены меры социальной и семейной поддержки, в том числе “Семейная ипотека”, которая позволяет покупать жилье на льготных условиях по сниженной ставке. Проект “Демография” будет действовать до 2024 года. Голикова отметила, что благотворный эффект от реализации программы виден, поскольку жилищный вопрос для многих семей является основным фактором при принятии решения о рождении детей. Во многом программа способствовала рождению свыше 500 тысяч детей.
На сегодняшний день доля “Семейной ипотеки” в выдачах по льготным программам составляет 48 процентов по количеству кредитов и 47 процентов по сумме. Для сравнения: в прошлом году показатели составляли 35 и 36 процентов соответственно. Банки предлагают более низкие ставки, чем предельный уровень, установленный официально - до шести процентов. Средневзвешенная ставка по программе топ-15 ипотечных банков составила 5,59%.
Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил, что одним из основных механизмов для стабильной работы отрасли в настоящее время являются программы с государственным участием. Поддерживая спрос, они дают возможность застройщикам начинать новые проекты. При этом сейчас объемы строительства жилой недвижимости удерживаются на более высоком уровне, чем в прошлом году, такая ситуация длится уже подряд семь месяцев. За первые два месяца текущего года в России началось строительство свыше 6,5 млн квадратных метров жилой недвижимости, что на девять процентов больше, чем в прошлом году.
«Во многом спрос на жилье поддерживают программы, направленные на семьи с детьми, такие как «Семейная ипотека». Она стала важным инструментом демографической политики. Ее продление до середины 2024 года показало важность оказываемой поддержки семей с детьми в решении их жилищного вопроса. Мера также позволяет семьям, которые уже платят за ипотеку, рефинансировать ее и облегчить финансовую нагрузку», - отметил Мутко.
Ранее глава Российской Федерации Владимир Путин поручил продлить программу “Семейная ипотека” до 1 июля 2024 года, а также распространить ее на семьи, воспитывающие минимум двоих детей в возрасте до восемнадцати лет. Раньше воспользоваться программой могли только семьи с детьми, которые родились до 2018 года. По оценке ДОМ.РФ, изменение условий участия в программе принесет дополнительно порядка 30 тысяч кредитов в год. В текущем году воспользоваться программой смогут порядка 165 тысяч семей.
По словам председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, учитывая социальную значимость льготных программ и выделение значительных средств из бюджета на их реализацию, нужно рассмотреть вопрос о создании механизмов, которые будут направлены на анализ исполнения заемщиками собственных обязательств по кредитным соглашениям и анализ рисков возникновения у них проблем по погашению кредитов.
«Такой мониторинг позволит отследить достижение реального результата по улучшению жилищных условий граждан, а также снизить количество случаев взыскания имущества, избежать неэффективного расходования бюджетных средств», - подчеркнул Анатолий Аксаков.