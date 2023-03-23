Около 20 тысяч семей в Свердловской области воспользовались «Семейной ипотекой»

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил, что одним из основных механизмов для стабильной работы отрасли в настоящее время являются программы с государственным участием. Поддерживая спрос, они дают возможность застройщикам начинать новые проекты. При этом сейчас объемы строительства жилой недвижимости удерживаются на более высоком уровне, чем в прошлом году, такая ситуация длится уже подряд семь месяцев. За первые два месяца текущего года в России началось строительство свыше 6,5 млн квадратных метров жилой недвижимости, что на девять процентов больше, чем в прошлом году.