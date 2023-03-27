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Патрушев: Запад сильно ошибся в расчетах на санкции в отношении России

27 марта 2023, 12:10
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что западные страны сильно ошиблись в расчетах на введение санкций в отношении России. Вместо краха российской экономики и роста протестных настроений, санкции не достигли поставленных целей.

По словам Патрушева, Запад в последние десятилетия насаждал такой технологический уклад, при котором мог процветать только он, оставляя остальной мир на периферии социально-экономического развития. Как сообщает 360tv.ru, секретарь Совбеза отметил, что противники России недовольны неэффективностью санкций из-за экономической самостоятельности, сырьевой независимости и научного потенциала страны, что разозлило лидеров США и Европы. Он также подчеркнул, что эти страны зависят от транснациональных компаний и мировых хозяйственных цепочек, и если бы подобные антироссийские санкции были введены против Великобритании или Франции, их экономика не выдержала бы давления.

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