Эксперты рассказали о вреде запрета на рекламу безрецептурных лекарственных средств

По мнению Наумова, самолечение ответственного пациента не подразумевает отказ от помощи медработников-профессионалов. Люди просто должны иметь возможность для получения знаний и навыков, необходимых для самостоятельной заботы о собственном здоровье. Помимо прочего, это снижает степень зависимости от системы здравоохранения, которая в ряде случаев бывает чрезмерной.