Эксперты рассказали о вреде запрета на рекламу безрецептурных лекарственных средств

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Авторы документа предлагают размещать подобную рекламу лишь на специализированных каналах и в радиопрограммах с участием медицинских работников и фармацевтов.
Журналисты издания «Известия» при участии экспертов постарались выяснить, снизит ли данная инициатива количество случаев необоснованного применения лекарственных препаратов или, наоборот, будет способствовать блокировке информации о сфере здоровья, которую пациенты могли получать ранее.
Главным аргументом авторов законодательной инициативы является то, что повсеместная реклама безрецептурных лекарственных средств побуждает граждан к самолечению, и медицинские работники очень обеспокоены этим фактом.
По оценке, которую привел Антон Наумов, доктор медицинских наук, сопредседатель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, доля граждан, занимающихся самолечением, может достигать в России 75 — 80%.
Медики также отмечают, что во многих случаях пациенты должны иметь возможность самостоятельно позаботиться о собственном здоровье. В частности, это утверждение справедливо для таких недугов, как бронхиальная астма или диабет.
По мнению Наумова, самолечение ответственного пациента не подразумевает отказ от помощи медработников-профессионалов. Люди просто должны иметь возможность для получения знаний и навыков, необходимых для самостоятельной заботы о собственном здоровье. Помимо прочего, это снижает степень зависимости от системы здравоохранения, которая в ряде случаев бывает чрезмерной.
По мнению Александра Тарнавского, депутата Госдумы VI созыва, политика установления запретов в такой непростой сфере, как медицина, не работает.
Парламентарий твердо убежден, что в Российской Федерации следует внедрять базовые принципы ответственного самолечения с помощью повышения медицинской грамотности населения. Это означает, что безответственный подход к здоровью должен смениться эффективным самоконтролем и осознанным выбором информированного человека. Депутат подчеркнул и то, что недостаточная информированность населения о лекарственных препаратах может привести к повышению нагрузки на систему здравоохранения.
Эксперты уверены, что оптимальным подходом к проблеме является не наложение запретов, а обновление комплекса инструментов обратной связи с населением. Разделение терминов «информирование» и «реклама» в законе о рекламе может на примере безрецептурных лекарств стать стимулом к повышению уровня общественного здравоохранения посредством ответственного самолечения пациентов.
Эффективно оценить такие меры можно лишь в ходе продуктивного диалога бизнеса и государства. И чем успешнее будет этот диалог, тем быстрее будут найдены оптимальные решения для всех сторон.