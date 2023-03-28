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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

«Почти все бастуют»: свердловчане рассказали о протестах в Израиле

28 марта 2023, 09:52
Фото: 1MI
О протестах, которые сейчас происходят в Израиле, рассказали жители Свердловской области.

В понедельник, 27 марта, в Израиле начались протесты. Причиной для них послужила судебная реформа, которая не понравилась части местных жителей. В результате на улицы Тель-Авива, Иерусалима и других городов вышло более 600 тысяч человек, пишет «КП-Екатеринбург».

Протестующих поддержал и президент Израиля Ицхак Герцог, и министр обороны Йоава Галланта, которого после этого отправили в отставку. К вечеру того же дня протестов местные власти заявили, что в вопросах судебной реформы они пока возьмут паузу – посовещаются, и решат, что делать.

Свидетелями этих событий стали в том числе свердловчане, которые находятся в Израиле, либо люди, которые когда-либо жили в Свердловской области.

По их словам, в стране забастовки продолжаются уже второй месяц. Это важный для местных вопрос, так как эта реформа внесет значительное изменение системы принятия решений в стране. Они рискуют тем, что вся власть может перейти в руки к премьер-министру и коалиции. Граждане боятся, что начнется диктатура.

Житель Израиля Дмитрий добавил, что протесты для этого небольшого государства масштабны.

Журналистка из Екатеринбурга Ая Шафран, которая лет назад переехала жить в Израиль сказала, что из-за протестов есть некоторые неудобства, но ее они не затрагивают.

Другой житель Израиля Сергей сказал, что бастуют буквально все, кроме двух университетов.

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#Елена Озерова#Протесты#Израиль#Судебная реформа#Митинги#Общество#Новости УрФО
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