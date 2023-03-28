«Почти все бастуют»: свердловчане рассказали о протестах в Израиле

По их словам, в стране забастовки продолжаются уже второй месяц. Это важный для местных вопрос, так как эта реформа внесет значительное изменение системы принятия решений в стране. Они рискуют тем, что вся власть может перейти в руки к премьер-министру и коалиции. Граждане боятся, что начнется диктатура.