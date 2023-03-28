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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

В УГГУ реализуется всероссийский проект «Самбо в вузы»

28 марта 2023, 06:08
Фото: УГГУ
Уральский государственный горный университет станет частью команды «Самбо в ВУЗы». Такое решение принял ректор УГГУ Алексей Душин на встрече с координатором федерального партийного проекта «Za самбо» в Свердловской области Алексеем Сваловым.

Проект нацелен на использование потенциала самбо для духовно-нравственного и физического воспитания студенческого сообщества, молодых преподавателей и аспирантов. Программа является преемником проекта «Самбо в школу» и реализуется на базе колледжей и высших учебных заведений страны.

Уже 3 университет в регионе, в котором учащиеся будут изучать элементы самбо на физкультуре. Сейчас ВУЗу предстоит обновить учебные программы.

В Свердловской области национальная борьба самбо пользуется большой популярностью и поддержкой на всех уровнях. Радует, что к проекту подключаются новые школы и ВУЗы. Уверен, что уже в скором времени студенты УГГУ смогут достойно представлять университет на городских и областных соревнованиях, — отметил Алексей Свалов.
#Анастасия Стрежнева#Свердловская область#Новости УрФО#Общество#Образование#Вузы#Самбо
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