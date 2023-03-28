В УГГУ реализуется всероссийский проект «Самбо в вузы»

Проект нацелен на использование потенциала самбо для духовно-нравственного и физического воспитания студенческого сообщества, молодых преподавателей и аспирантов. Программа является преемником проекта «Самбо в школу» и реализуется на базе колледжей и высших учебных заведений страны.