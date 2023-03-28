В УГГУ реализуется всероссийский проект «Самбо в вузы»

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Проект нацелен на использование потенциала самбо для духовно-нравственного и физического воспитания студенческого сообщества, молодых преподавателей и аспирантов. Программа является преемником проекта «Самбо в школу» и реализуется на базе колледжей и высших учебных заведений страны.
Уже 3 университет в регионе, в котором учащиеся будут изучать элементы самбо на физкультуре. Сейчас ВУЗу предстоит обновить учебные программы.
В Свердловской области национальная борьба самбо пользуется большой популярностью и поддержкой на всех уровнях. Радует, что к проекту подключаются новые школы и ВУЗы. Уверен, что уже в скором времени студенты УГГУ смогут достойно представлять университет на городских и областных соревнованиях, — отметил Алексей Свалов.