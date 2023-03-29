Эксперты не поддержали инициативу о передаче банкам долга с продажи ипотечного жилья

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Причиной для таких перемен выступает инициатива депутата Госдумы Анатолия Аксакова об освобождении заемщиков путем переложения на банк уплаты долга, если вынужденная продажа ипотечного жилья не помогла полностью погасить кредит.
Как сообщает gazeta.ru, ссылаясь на комментарии, данные изданию экспертами, такие меры могут привести к замедлению темпов роста ипотечного рынка в стране, сделать требования к заемщикам менее выполнимыми, снизить возможность получения жилищных кредитов.
По словам главы департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александра Цыганова, в первую очередь эта стратегия направлена на повышение для банков риска оформления кредита без первоначального взноса и с льготными периодами. При этом возможность продать закредитованное жилье для закрытия ипотеки способна привести к распространению новой разновидности мошенничества: заемщик сможет некоторое время проживать в залоговой квартире бесплатно и не выплачивать всю оставшуюся сумму кредита после окончания льготного периода.
Цыганов прогнозирует, что внедрение новой инициативы может вызвать остановку выдачи ипотеки с минимальным первым взносом. При этом, чтобы компенсировать повысившиеся риски, банки будут вынуждены увеличить и кредитные ставки, что сделает покупку жилплощади менее доступной.
Ведущий эксперт “Русипотеки” Сергей Гордейко считает, что проблемные моменты, когда вырученных от продажи залоговой квартиры финансов не будет хватать для погашения задолженности перед банком, будут наблюдаться в большом количестве. Однако каждая норма, списывающая долг перед банком, должна не только защищать интересы заемщика, но и обеспечивать покрытие убытков кредитной организации.
Гордейко указывает, что в таком случае придется организовать ревизию процедуры продажи заложенного имущества, проанализировать надежность страховой защиты. Данный риск выгодно было бы застраховать, чтобы при нехватке денег для погашения задолженности в дело вступала бы страховая компания. Эксперт подчеркивает, что такие меры подстраховки стоит применять для ипотечного кредитования с первоначальным взносом менее 20%.
Специалисты не рекомендуют подвергать риску невозврата долгов банки при внедрении мер господдержки такого рода.
Основатель брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO Дмитрий Долгов предупреждает, что небольшие банки из-за вступления в силу данного законопроекта могут попросту разориться. Помимо этого, такие коррективы законодательства могут привести к значительному повышению ставок на жилищные кредиты и увеличить минимальный порог первоначального взноса.
В число рисков экономист Андрей Бархота включил и снижение стоимости жилья, когда продажи станут быстрыми, а убытки банков – повсеместными.