Эксперты не поддержали инициативу о передаче банкам долга с продажи ипотечного жилья

По словам главы департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александра Цыганова, в первую очередь эта стратегия направлена на повышение для банков риска оформления кредита без первоначального взноса и с льготными периодами. При этом возможность продать закредитованное жилье для закрытия ипотеки способна привести к распространению новой разновидности мошенничества: заемщик сможет некоторое время проживать в залоговой квартире бесплатно и не выплачивать всю оставшуюся сумму кредита после окончания льготного периода.