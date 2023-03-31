Медведев и Хачанов сыграют между собой в полуфинале турнира в Майами

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:41
Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации источника, в ½ финала соревнований сыграют между собой два представителя России, а именно Даниил Медведев и Карен Хачанов.
Отмечается, что в четверг, 30 марта, Медведев победил в двух сетах американца Кристофера Юбэнкса (6:3, 7:5), а Хачанов оказался сильнее Франсиско Черундоло из Аргентины (6:3, 6:2).
Матч между россиянами состоится 1 апреля в 16:00 мск.